A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

A százharminc éves Mária Valéria híd Esztergomot és Párkányt köti össze, és nem csupán földrajzi kapcsolatot jelent két ország között, hanem a túlélés és az újjászületés szimbóluma is. Az építményt az elmúlt évtizedekben számos történelmi esemény érintette, és ma Szlovákia és Magyarország barátságának jelképe. Az újjáépítésről a két ország 1999-ben állapodott meg, a híd 2001-ben nyílt meg újra az Európai Unió támogatásával. Azóta minden évben közös fesztivállal ünneplik a két város lakói.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ünnepi beszédében hangsúlyozta: a magyarok azért dolgoznak, hogy a hidat soha többé ne kelljen újjáépíteni, sőt, szükség lenne egy új teherhídra is Párkány és Esztergom között. Mint mondta, a Mária Valéria híd története bizonyítja, hogy a magyarok és a szlovákok összefogva erősebbek, mint külön-külön.

A magyar kormányfő kitért a nemzetközi helyzetre is. Bírálta az Európai Unió politikáját, amely szerinte háborús gépezetté változott. Úgy fogalmazott: amikor Brüsszel békéről beszél, az valójában háborút jelent. A magyarok és a szlovákok tudják, mit jelent a front árnyékában élni – tette hozzá –, ezért most is a béke hangján kell megszólalni. Orbán Viktor szerint azok, akik a háborúban érdekeltek, álhírekkel és provokációval próbálnak destabilizálni a térségben.

A magyar miniszterelnök dicsérte Robert Fico politikai kitartását.

Viszontagságos politikai pályáját Orbán Viktor úgy jellemezte: a szlovák kormányfő „elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan”.

A szlovák miniszterelnök beszédében visszaidézte: amikor először találkozott Orbán Viktorral, elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok ápolása mellett. Most is hangsúlyozta a nemzeti szuverenitás fontosságát, ami szerinte a fenyegetések idején egyetlen jó választ jelenthet.

Robert Fico az uniós politikát bírálva kijelentette: az orosz energiahordozóktól való elszakadás ideológiai terv, ami nem egyezik a valósággal. A migráció kérdésében pedig emlékeztetett: Magyarországgal együtt Szlovákia is elutasította a kötelező kvótákat. Mint mondta,

Európában csupán két miniszterelnök beszél a békéről – és az egyik biztosan Orbán Viktor.

Robert Fico említést tett a múlt pénteken megszavazott szlovák alkotmánymódosításról is, amely kimondja: csak két nem létezik, férfi és nő, a házasság pedig kettejük kapcsolata. Szerinte ezzel a gyermekeket megvédik attól, hogy – mint fogalmazott – „bolondok mossák át az agyukat”. A magyar miniszterelnök erre reagálva megjegyezte, „jó, ha az embernek normális szomszédja van”.