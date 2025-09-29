ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (első sor, j3) és Robert Fico szlovák kormányfő (első sor, b3) az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadása 130. évfordulóján rendezett ünnepségen 2025. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Párkány és Esztergom háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a hétvégén a két várost, illetve Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária-Valéria híd 130. születésnapját. Az esemény csúcspontja a vasárnapi találkozó volt, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök közösen emlékezett a híd történetére, és üzent a jelen kihívásairól is.

A százharminc éves Mária Valéria híd Esztergomot és Párkányt köti össze, és nem csupán földrajzi kapcsolatot jelent két ország között, hanem a túlélés és az újjászületés szimbóluma is. Az építményt az elmúlt évtizedekben számos történelmi esemény érintette, és ma Szlovákia és Magyarország barátságának jelképe. Az újjáépítésről a két ország 1999-ben állapodott meg, a híd 2001-ben nyílt meg újra az Európai Unió támogatásával. Azóta minden évben közös fesztivállal ünneplik a két város lakói.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ünnepi beszédében hangsúlyozta: a magyarok azért dolgoznak, hogy a hidat soha többé ne kelljen újjáépíteni, sőt, szükség lenne egy új teherhídra is Párkány és Esztergom között. Mint mondta, a Mária Valéria híd története bizonyítja, hogy a magyarok és a szlovákok összefogva erősebbek, mint külön-külön.

A magyar kormányfő kitért a nemzetközi helyzetre is. Bírálta az Európai Unió politikáját, amely szerinte háborús gépezetté változott. Úgy fogalmazott: amikor Brüsszel békéről beszél, az valójában háborút jelent. A magyarok és a szlovákok tudják, mit jelent a front árnyékában élni – tette hozzá –, ezért most is a béke hangján kell megszólalni. Orbán Viktor szerint azok, akik a háborúban érdekeltek, álhírekkel és provokációval próbálnak destabilizálni a térségben.

A magyar miniszterelnök dicsérte Robert Fico politikai kitartását.

Viszontagságos politikai pályáját Orbán Viktor úgy jellemezte: a szlovák kormányfő „elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan”.

A szlovák miniszterelnök beszédében visszaidézte: amikor először találkozott Orbán Viktorral, elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok ápolása mellett. Most is hangsúlyozta a nemzeti szuverenitás fontosságát, ami szerinte a fenyegetések idején egyetlen jó választ jelenthet.

Robert Fico az uniós politikát bírálva kijelentette: az orosz energiahordozóktól való elszakadás ideológiai terv, ami nem egyezik a valósággal. A migráció kérdésében pedig emlékeztetett: Magyarországgal együtt Szlovákia is elutasította a kötelező kvótákat. Mint mondta,

Európában csupán két miniszterelnök beszél a békéről – és az egyik biztosan Orbán Viktor.

Robert Fico említést tett a múlt pénteken megszavazott szlovák alkotmánymódosításról is, amely kimondja: csak két nem létezik, férfi és nő, a házasság pedig kettejük kapcsolata. Szerinte ezzel a gyermekeket megvédik attól, hogy – mint fogalmazott – „bolondok mossák át az agyukat”. A magyar miniszterelnök erre reagálva megjegyezte, „jó, ha az embernek normális szomszédja van”.

Tudósítóink    A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

