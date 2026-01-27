ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.05
usd:
317.23
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hacker attacking internet
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Egy R. M. szignójú magyar férfi a deepfake pornó illegális császára

Infostart

Két olyan jogsértő pornóoldal is a titokzatos, vagy Magyarországon, vagy Dubajban élő férfihoz kötődött, amely más emberek arcát hamisítja rá pornófelvételekre. Százmilliókat kereshettek az illegális oldalakkal.

A Bellingcat oknyomozó portál utánajárt két deepfake pornóoldalnak, a RefacePornnak és a DeepfakePornnak, amelyek mögött, mint kiderült, egy R. M. nevű magyar férfi volt a kulcsfigura – írja a Telex. A Bellingcat megkeresése után a férfi minden nyilvános profilja és a két oldal is elérhetetlenné vált, de a portál szerint amíg működtek, 331 ezer dollárt, azaz több mint 100 millió forintot termelhettek.

A mesterséges intelligencia felemelkedésével mára minden eddiginél egyszerűbbé vált a deepfake pornó, azaz az olyan pornográf tartalom, ahol az aktusban részt vevő színészek arcát valaki máséra cserélik.

Az ilyen képek és videók megalkotása és terjesztése több helyen, például az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is illegális, az EU-ban pedig 2027 júniusáig minden tagállamnak bűncselekményként kell kezelnie ezt.

Egy zavaros doménhálózat mögött bújt meg a feltételezett magyar tulajdonos, akit egy tranzakció szimulálásával sikerült megtalálni. Az oknyomozók több átirányítás után egy Peerwallet által hajtott felületre jutottak, ahol, mint kiderült, 2024 júliusa és 2025 augusztusa között durván 331 ezer dollárnyi, azaz nagyjából 106 millió forintnyi pénzmozgás zajlott le egy Dorocron LLP nevű cég felé. Ez egy Kanadában bejegyzett cég, melynek bevétele a RefacePorn és a DeepfakePorn feliratkozásaiból származott.

A Bellingcat szerint a végső összeg ennél is nagyobb lehet, mert nem a Peerwallet volt az egyetlen fizetési megoldás, amit a cég használt, de arra már ez is elég volt, hogy R. M.-et a látóterükbe helyezze.

A Bellingcat cikke egyébként kiírja a férfi teljes nevét, angolos a vezeték- és keresztneve is, valószínűleg álnév.

Az nem derült ki, hogy R. M. pontosan kicsoda, és hol él, a közösségi oldalai alapján lehet, hogy Dubajban, de lehet, hogy Magyarországon,

és az sem világos, hogy tényleg dolgozik-e a Google-nél, egy fogimplantátumokkal foglalkozó cégnél, egy HR-cégnél és egy vállalati szoftvereket fejlesztő cégnél egyszerre, vagy akár csak az egyiknél.

Az viszont biztos, hogy a hozzá köthető oldalak kifejezetten károsak voltak. A Bellingcat a végeredmény generálása nélkül több mindent kipróbált a RefacePorn ingyen elérhető funkciói közül, így kiderült, hogy az oldal sok más versenytársával ellentétben még a gyerekekről feltöltött képeket sem szűrte ki egyből.

A portál megjegyezte, hogy Magyarországon egyelőre semmi nem tiltja a deepfake pornót, a gyermekpornográfiát viszont igen. Vagyis ez az oldal még magyar viszonylatban is egyértelműen illegálisnak számított.

Kezdőlap    Tech    Egy R. M. szignójú magyar férfi a deepfake pornó illegális császára

bűnözés

pornó

deepfake

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: húsz év után áttörést ért el az Európai Unió a világ egyik legnagyobb hatalmával

Szakértő: húsz év után áttörést ért el az Európai Unió a világ egyik legnagyobb hatalmával
Az Európai Unió és India lezárta a tárgyalásokat egy történelmi jelentőségű szabadkereskedelmi megállapodásról, amely a felek által valaha kötött legnagyobb ilyen egyezmény – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Újdelhiben, az EU–India-csúcstalálkozón. A megállapodás a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságát kapcsolja össze, összesen kétmilliárd embert érint. Az egyezmény jelentőségéről Trembeczki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdeztük.
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna a Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden

Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az orosz erők elhagyták állásaikat a Herszon megyében fekvő Olekszijivszkij-szigeten az ukrán csapatok tartós nyomása és a meggyengült orosz harci morál miatt - számolt be az Ukrinform. Az orosz külföldi hírszerző szolgálat vezetője, Szergej Nariskin arról számolt be, hogy a nyugati világ vezetőit erősen megérintette Oroszország január 8-i, Ukrajna nyugati része ellen bevetett Oresnyik rakéta csapás – írja a Military Watch Magazine. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg tönkreteszi a világot az AI? Kutatók jöttek rá valamire, borzalmas jövőnk lehet

Tényleg tönkreteszi a világot az AI? Kutatók jöttek rá valamire, borzalmas jövőnk lehet

A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Minnesota Governor Tim Walz says he has met "border tsar" Tom Homan and repeated his calls to "end the campaign of retribution" in the state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 18:04
Baleset az M1-esen, lezárták a Budapest felé vezető oldalt
2026. január 27. 16:20
Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése
×
×
×
×