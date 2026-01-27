Egy R. M. szignójú magyar férfi a deepfake pornó illegális császára

A Bellingcat oknyomozó portál utánajárt két deepfake pornóoldalnak, a RefacePornnak és a DeepfakePornnak, amelyek mögött, mint kiderült, egy R. M. nevű magyar férfi volt a kulcsfigura – írja a Telex. A Bellingcat megkeresése után a férfi minden nyilvános profilja és a két oldal is elérhetetlenné vált, de a portál szerint amíg működtek, 331 ezer dollárt, azaz több mint 100 millió forintot termelhettek.

A mesterséges intelligencia felemelkedésével mára minden eddiginél egyszerűbbé vált a deepfake pornó, azaz az olyan pornográf tartalom, ahol az aktusban részt vevő színészek arcát valaki máséra cserélik.

Az ilyen képek és videók megalkotása és terjesztése több helyen, például az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is illegális, az EU-ban pedig 2027 júniusáig minden tagállamnak bűncselekményként kell kezelnie ezt.

Egy zavaros doménhálózat mögött bújt meg a feltételezett magyar tulajdonos, akit egy tranzakció szimulálásával sikerült megtalálni. Az oknyomozók több átirányítás után egy Peerwallet által hajtott felületre jutottak, ahol, mint kiderült, 2024 júliusa és 2025 augusztusa között durván 331 ezer dollárnyi, azaz nagyjából 106 millió forintnyi pénzmozgás zajlott le egy Dorocron LLP nevű cég felé. Ez egy Kanadában bejegyzett cég, melynek bevétele a RefacePorn és a DeepfakePorn feliratkozásaiból származott.

A Bellingcat szerint a végső összeg ennél is nagyobb lehet, mert nem a Peerwallet volt az egyetlen fizetési megoldás, amit a cég használt, de arra már ez is elég volt, hogy R. M.-et a látóterükbe helyezze.

A Bellingcat cikke egyébként kiírja a férfi teljes nevét, angolos a vezeték- és keresztneve is, valószínűleg álnév.

Az nem derült ki, hogy R. M. pontosan kicsoda, és hol él, a közösségi oldalai alapján lehet, hogy Dubajban, de lehet, hogy Magyarországon,

és az sem világos, hogy tényleg dolgozik-e a Google-nél, egy fogimplantátumokkal foglalkozó cégnél, egy HR-cégnél és egy vállalati szoftvereket fejlesztő cégnél egyszerre, vagy akár csak az egyiknél.

Az viszont biztos, hogy a hozzá köthető oldalak kifejezetten károsak voltak. A Bellingcat a végeredmény generálása nélkül több mindent kipróbált a RefacePorn ingyen elérhető funkciói közül, így kiderült, hogy az oldal sok más versenytársával ellentétben még a gyerekekről feltöltött képeket sem szűrte ki egyből.

A portál megjegyezte, hogy Magyarországon egyelőre semmi nem tiltja a deepfake pornót, a gyermekpornográfiát viszont igen. Vagyis ez az oldal még magyar viszonylatban is egyértelműen illegálisnak számított.