Nyitókép: Unsplash

Olyan sebességre kapcsolata az internetét a Telekom, amilyet még nem láttunk

Infostart

A Magyar Telekom elindította és elérhetővé tette a vezetékes XGSPON technológiát, aminek köszönhetően minden eddiginél gyorsabbá vált az internetezés.

A Magyar Telekom többéves hálózatfejlesztési programjának eredményeképpen országszerte már 3 millió végponton érhető el a vállalat optikai hálózata, szeptember 26-tól pedig az elméleti 10 Gigabit képes XGSPON fejlett optikai hálózati technológiájának teljes kapacitását is használhatják a végpontok túlnyomó többségén – írja a hvg.hu.

A telekommunikációs vállalat közöle: a lakossági ügyfelek a 4 Gbps letöltési sebességet vehetik igénybe, míg

az üzleti szegmensben a hálózat teljes elérhető effektív kapacitását (8000/8000 Mbit/s) biztosítják a maximális teljesítményhez.

A lakossági felhasználók számára az új vezetékes csomagok által kínált hálózat villámgyors wifit biztosít, így a home office-ban dolgozó szülők és az internetet szórakozásra, tanulásra használó tinédzserek egyaránt élvezhetik a stabil kapcsolatot.

A gamerek a hálózat elméleti 10 Gbps sebessége és a WiFi 7 szabvány kombinációja révén zavartalanul és magas minőségben játszhatnak, míg a legmodernebb okoseszközök teljes mértékben kihasználhatják a hálózat maximális teljesítményét.

Az üzleti felhasználók esetében a hálózat a WiFi 7 technológiának köszönhetően zökkenőmentesen biztosítja a cégek számára szükséges, nagy sávszélességű vezetékes internetet.

A vállalatcsoport magyar tagja így a Deutsche Telekom Csoportban elsőként vezeti be országos szinten az XGSPON technológiát.

A szolgáltatás mellé igényelhető extrák is személyre szabhatóvá válnak, közte a Nonstop Wi-Fi és a Netvédelem Plusz is, ami magában foglal egy Kiberbiztosítást az online csalások, adathalászat okozta károk ellen.

