Nagy dobásra készül az Apple, érdemes beírni a naptárba

Kiküldte a meghívókat az Apple az éves nagy eseményére, amelyen az idei évre szánt iPhone-okat mutatja majd be a cég. Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a vállalat szeptember elején, egész pontosan szeptember 9-én tarja majd meg a rendezvényt – írja a vállalat hivatalos közlése alapján a hvg.hu.

A nagy eseményt Surprise and shine (Meglepetés és ragyogás) címmel harangozták be, amire magyar idő szerint 19:00-kor kerül sor. Az ünnepség az Apple Parkban, a cég alapítójáról elnevezett Steve Jobs teremben lesz, de online is közvetítik majd élőben.

Várhatóan bemutatják majd az iPhone 18-sorozat néhány darabját, sőt, az elmúlt hónapok szóbeszédei alapján a széria két legerősebb készülékét is megismerheti a közönség. Ezek mellé jöhet még az évek óta várt, de eddig soha meg nem érkezett, hajlítható kijelzős iPhone Fold is. Az viszont továbbra is rejtély, mikor kerülhet majd ki a boltok polcaira.

Ha mindez valóban így lesz, akkora az iPhone 18-széria alapmodelljeire minden bizonnyal 2027 tavaszáig kell majd várni, ami mellé az iPhone 18e, valamint a második generációs iPhone Air is társulhat – írja a lap. Az esemény házigazdája várhatóan már az új vezérigazgató, John Ternus lesz, aki szeptember 1-én váltja Tim Cook-ot.