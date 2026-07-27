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Olajkút a nyugat-texasi olajmezőkön 2020. április 7-én. Az olajár esése miatt a benzin ára is jelentős mértékben csökkent.
Nyitókép: MTI/EPA/Larry W. Smith

Rossz hírt mondtak az olajárról az elemzők

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Tartósan magas olajár jön az elemzők szerint: a Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) szerint az iráni háború nyomán kialakult piaci feszültségek ellenére Németország és Európa kőolaj- és üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított, ugyanakkor a Perzsa-öböl térségében zajló konfliktus miatt rövid távon nem várható számottevő olajárcsökkenés.

Franziska Holz, a DIW közgazdásza a dpa hírügynökségnek elmondta: jelenleg biztosított a kőolaj, valamint a finomított kőolajtermékek – így a benzin és a dízel – ellátása. Hozzátette, hogy a kerozin esetében nehezebb a helyzet, de Európa és Németország sokféle forrásból szerzi be az olajat, ezért nem kell széles körű ellátási zavarokra számítani.

A szakértő szerint a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében zajló konfliktus miatt

belátható időn belül nem várható érdemi olajárcsökkenés.

Kiemelte, hogy a Perzsa-öbölből származó nyersolaj-, benzin- és dízelimport már a szállítások megszakadása előtt is viszonylag csekély szerepet játszott Európában, ugyanakkor a nemzetközileg összekapcsolt olajpiac miatt az európai fogyasztók is megérzik a magas világpiaci árakat.

Holz elmondása szerint

a világszintű olajkínálat jelenleg csaknem 20 százalékkal alacsonyabb a háború előtti szintnél.

Ezért fontosnak nevezte az üzemanyag-fogyasztás mérséklését Németországban és Európában.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára csütörtökön ismét meghaladta a 100 amerikai dollárt, majd pénteken átmenetileg 96 dollár alá csökkent. Piaci elemzők ezt elsősorban a korábbi árfolyam-emelkedést követő profitrealizálással magyarázták, miközben Donald Trump amerikai elnök 60 kereskedelmi partnerre kivetett vámjai a világgazdasági növekedéssel és az olajkereslettel kapcsolatos aggodalmakat is erősítették.

A helyzet a hónap elején éleződött ki ismét, miután iráni fegyveres erők kereskedelmi hajókra nyitottak tüzet a Hormuzi-szorosban, amire az Egyesült Államok légicsapásokkal válaszolt. Azóta a Brent ára több mint 40 százalékkal emelkedett, miután a korábbi amerikai-iráni tűzszünet alatt az idei, közel 130 dolláros csúcsról mintegy 70 dollárra esett vissza.

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