Velkey György László: 10 ezer vendégmunkást és 70 milliárd forintot ígért az Orbán-kormány a BYD-nek

Velkey György László arról beszélt, hogy a minisztériumban rendelkezésre álló iratanyag szerint több mint 70 milliárd forint infrastrukturális támogatást vállalt a magyar állam azon a területen, ahova a BYD költözik, valamint közvetlenül is hatalmas anyagi támogatást ígért a vállalatnak, ennek pontos összege azonban üzleti titok tárgyát képezi. „Azt azonban elmondhatom, hogy nagyságrendje megfelel a debreceni CATL gyárnak juttatott forrásokhoz” – jegyezte meg az államtitkár.

Továbbá az is kiderült, hogy a BYD mintegy tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, majdnem annyi ember számára, mint ahány munkahelyet ígértek – tette hozzá.

Stumpf Péter, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a videóban kiemelte, a szegedieknek három elvárásuk van a BYD beruházással kapcsolatban: tartsák be a hatályos jogszabályokat, különösképpen a környezetvédelmi előírásokat, azaz ne veszélyeztessék a lakosság egészségét, továbbá biztosítsanak jól fizető álláshelyeket szegedieknek és magyar embereknek, valamint Szeged részesüljön a vállalat gazdasági eredményéből.

„Úgy tűnik, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter és a Fidesz a tárgyalásokon nem ezt képviselték” – fogalmazott Stumpf Péter.

Velkey György László végül hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány csak és kizárólag a szegediek és a magyar emberek érdekét nézve tárgyal majd a kínaiakkal is, és minden külföldi partnerrel a jövőben.