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Nyitókép: Pixabay

40 Celsius-fok fölé mehetünk, biztosan jön és hosszú lesz a hőhullám – ábrák, dátumok

Infostart

Ritka az ilyen egyértelmű előrejelzés: stabil, forró időjárás körvonalazódik július legvégén és augusztus elején. Már az is látszik, meddig tarthat.

Az időjárásban tíz napra előre általában már jelentős a bizonytalanság, most azonban egészen más a helyzet: a valószínűségi előrejelzések szinte kivétel nélkül ugyanabba az irányba mutatnak. A jövő hét végére újabb, hosszan tartó hőhullám alakul ki Magyarországon – írta Tóth Tamás meteorológus a Facebook-oldalán.

Az ECMWF budapesti meteogramja szerint hétfőt követően a légkör kiszárad, miközben napról napra egyre melegebb légtömeg érkezik fölénk.

Péntektől tartós, komoly hőségre kell készülni,

és ez most nagyon biztos, ugyanis a különféle előrejelzések, modellszámítások mind egybevágnak.

Országos átlagban a július végi–augusztus eleji időszakban 40 Celsiu-fok közeli csúcshőmérsékletek valószínűek, az ország egyes régióiban akár át is lépheti.

Az előrejelzés bizonytalansága csak a tizedik nap környékén, augusztus 5. szerdától kezd látványosan növekedni. Ekkortól már egyre több előrejelzésben körvonalazódik lehűlés, ami Tóth Tamás szerint arra utal, hogy

a hőhullámnak ugyan várhatóan vége szakad, de ennek pontos időpontja és mértéke a későbbi számítások függvébyében adható meg.

A következő napok időjárása egyértelmű: keddtől száraz idő és egy újabb, erős hőhullám Magyarországon – írta.

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Kezdőlap    Életmód    40 Celsius-fok fölé mehetünk, biztosan jön és hosszú lesz a hőhullám – ábrák, dátumok

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