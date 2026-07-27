40 Celsius-fok fölé mehetünk, biztosan jön és hosszú lesz a hőhullám – ábrák, dátumok

Az időjárásban tíz napra előre általában már jelentős a bizonytalanság, most azonban egészen más a helyzet: a valószínűségi előrejelzések szinte kivétel nélkül ugyanabba az irányba mutatnak. A jövő hét végére újabb, hosszan tartó hőhullám alakul ki Magyarországon – írta Tóth Tamás meteorológus a Facebook-oldalán.

Az ECMWF budapesti meteogramja szerint hétfőt követően a légkör kiszárad, miközben napról napra egyre melegebb légtömeg érkezik fölénk.

Péntektől tartós, komoly hőségre kell készülni,

és ez most nagyon biztos, ugyanis a különféle előrejelzések, modellszámítások mind egybevágnak.

Országos átlagban a július végi–augusztus eleji időszakban 40 Celsiu-fok közeli csúcshőmérsékletek valószínűek, az ország egyes régióiban akár át is lépheti.

Az előrejelzés bizonytalansága csak a tizedik nap környékén, augusztus 5. szerdától kezd látványosan növekedni. Ekkortól már egyre több előrejelzésben körvonalazódik lehűlés, ami Tóth Tamás szerint arra utal, hogy

a hőhullámnak ugyan várhatóan vége szakad, de ennek pontos időpontja és mértéke a későbbi számítások függvébyében adható meg.

A következő napok időjárása egyértelmű: keddtől száraz idő és egy újabb, erős hőhullám Magyarországon – írta.