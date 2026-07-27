Románia odacsapott az oroszoknak

A román külügyminisztérium közleménye szerint Oana Toiu ügyvivő külügyminiszter utasítására hétfőre bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét a román külügyminisztériumba, ahol bemutatták neki a Románia területén elpusztított drón darabjait, amelyekről ügyészségi vizsgálatok megerősítették, hogy orosz eredetűek. A találkozón kifejezték a román fél határozott tiltakozását a jogellenes és felelőtlen cselekmények ellen, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért.
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