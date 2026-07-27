Visszahívtak egy terméket túl sok ciánhidrogén miatt

A visszahívás valamennyi tételre és minőségmegőrzési idejű 200 gramm kiszerelésű Wellgood lenmagra vonatkozik.

A cián-hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigénfelhasználását. A határértéket meghaladó ciánhidrogén-tartalmú termék fogyasztása – különösen nagyobb mennyiségben, vagy érzékeny fogyasztói csoportok, például gyermekek esetében – egészségi kockázatot jelenthet, hívták fel a figyelmet.

A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el.

A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Penny üzletben visszaveszik – írta az NKFH közleményében.