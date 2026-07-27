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Szilágyi Áron többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó a világbajnokságra készülő magyar vívóválogatott edzésén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportközpontban 2025. július 17-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Nagy pech – A vívó-vb közepe lett a vége a legendás Szilágyi Áronnak

Infostart / MTI

Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, de végül egy találattal kikapott a nyolc között és a nyolcadik helyen végzett férfi kardban, a hongkongi vívó-világbajnokságon.

A háromszoros olimpiai bajnok, vb- és Eb-győztes magyar kardozó a török Enes Talha Kalender és a világranglistán második, tavaly bronzérmes egyiptomi Ahmed Hesam legyőzése, valamint az orosz Kamil Ibragimov sérülés miatti visszalépése után Mohamed Amerrel került szembe. Az egyiptomi kardozó az első fordulóban Rabb Krisztiánt ejtette ki 15-11-gyel.

Szilágyi adta az első találatot, utána viszont Amer akciói voltak kicsit gyorsabbak, pontosabbak, de 4-7-ről sikerült visszakapaszkodni és fordítani. A második szakasz 8-7-ről kezdődött, 11-11-nél az egyiptomi kért videós elemzést, maradt azonban a magyar tus, aztán 12-13-nál Szilágyi fordult ugyanezért a mérkőzésvezetőhöz, aki a javára ítélt, így 12-14 helyett 13-13-ra módosult az állás. Ezután is megfordította eredeti ítéletet az asszóvezető, ezzel a magyar kardozónak kedvezett, aki viszont a következő támadásánál nem érte el ellenfelét. Végül 14-14-nél Amer volt határozottabb.

Rabb 34., Tóth Bertalan 46., Dallos Benedek 52. lett.

Eredmények:

a 64 között:

Szilágyi Áron-Enes Talha Kalender (török) 15-8

Vlad Covaliu (román)-Dallos Benedek 15-5

Mohamed Amer (egyiptomi)-Rabb Krisztián 15-11

Hvang Higun (dél-koreai)-Tóth Bertalan 15-5

a 32 között:

Szilágyi-Ahmed Hesam (egyiptomi) 15-14

a 16 között:

Szilágyi-Ibragimov - Ibragimov 4-2-es állásnál sérülés miatt feladta

negyeddöntő:

Amer-Szilágyi 15-14

Pavel Graugyin (orosz)-Faresz Ferdzsani (tunéziai) 15-9

Radu Nitu (román)-Darii Lukashenko (amerikai) 15-9

Do Gjong-dong (dél-koreai)-Szandro Bazadze (georgiai) 15-11

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Kezdőlap    Sport    Nagy pech – A vívó-vb közepe lett a vége a legendás Szilágyi Áronnak

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