ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.37
usd:
315.25
bux:
144539.43
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter napirend előtt a parlamentben – cikkünk folyamatosan frissül

Infostart

Már a hetedik rendkívüli ülésénél jár a parlament, hétfőn a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött a munka. Magyar Péter felszólalását alább követheti, tartson velünk!

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdte újabb kétnapos rendkívüli ülését az Országgyűlés, amely hétfőn megválaszthatja Sonnevend Pál egyetemi tanárt alkotmánybírónak Hende Csaba helyére. Megvitatják a vagyonvisszaszerzési hivatalról és az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatokat is.

Napirend előtt a kormányfő úgy fogalmazott, ezekre a hetekre úgy fogunk visszagondolni, amikor visszatért a vita, visszatért a párbeszéd, ezt követően boldog születésnapot kívánt a Fidesz új frakcióvezetőjének, Bóka Jánosnak.

A párbeszéd különösen fontos számára akár az államfőválasztás, akár az új ügynüöktörvény kapcsán, hisz abban, fontos a változás, az a munka is, amely sokszor nem kerül az újságok címlapjára:

  • szeptembertől áfamentesek a vényköteles gyógyszerek, nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene a döntés, legfőképp akkor, ha van nyugdíjas a családban; aki több készítményt szed, annak az éves megtakarítása akár több tízezer forint is lehet. Még akkor is fontos, ha kevésbé eladható, mint egyes hálószobatitkok vagy személyi kérdések, mert ez is része a rendszerváltásnak
  • 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás: 400 ezer magyar gyermek számára segítség, a Fidesz-kormány nem segített senkinek. Vita lehet, hogy jó helyre megy-e a pénz; de minden döntésnél lehet választani a gyorsaság, az egyszerűség, valamint a méltányosság között. Kutatások bizonyítják, hogy az egyszülős családok viselik a legnagyobb terhet.

Cikkünk frissül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter napirend előtt a parlamentben – cikkünk folyamatosan frissül

parlament

napirend előtti felszólalás

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hír a napelemeseknek: megugorhat a termelés egy különleges jelenség miatt

Jó hír a napelemeseknek: megugorhat a termelés egy különleges jelenség miatt

Részben az El Niño hatására a megszokottnál több napsugárzás érheti Magyarországot az év második felében, ami kedvez a napenergia-termelésnek. Hasonló okból a rekorddöntő hőhullámot hozó júniusban ismét a napenergia lett az EU legnagyobb áramforrása: a naperőművek termelték meg az EU-ban előállított villamos energia 25%-át, ami korábban még sosem fordult elő. Magyarországon szintén a napelemek vitték a prímet május után júniusban is, meghaladva a Paksi Atomerőmű termelését, a teljes hazai áramtermelés majd 41%-át adva, a havi villamosenergia-felhasználás közel 37%-át fedezve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok

Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok

A hőség különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, így a nagy kánikulák idején bárhol megvan az esély, hogy találkozunk kórokozókkal a hazai vizekben. Egyes helyeken nagyobb eséllyel.

BBC
Business Sport Travel Science
French wildfire creates lightning storm as it threatens Bordeaux

French wildfire creates lightning storm as it threatens Bordeaux

"It felt like we were in a warzone," an evacuated resident tells the BBC, as crews continue to tackle blazes - including planes dropping retardant.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 12:57
Negyedmillióan kérik az augusztus 20-i tűzijáték eltörlését – a miniszternél az ügy
2026. július 27. 12:46
Egyre több részlet ismert a gyermekotthon tetejéről lezuhant lány ügyében
×
×