Magyar Péter napirend előtt a parlamentben – cikkünk folyamatosan frissül

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdte újabb kétnapos rendkívüli ülését az Országgyűlés, amely hétfőn megválaszthatja Sonnevend Pál egyetemi tanárt alkotmánybírónak Hende Csaba helyére. Megvitatják a vagyonvisszaszerzési hivatalról és az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatokat is.

Napirend előtt a kormányfő úgy fogalmazott, ezekre a hetekre úgy fogunk visszagondolni, amikor visszatért a vita, visszatért a párbeszéd, ezt követően boldog születésnapot kívánt a Fidesz új frakcióvezetőjének, Bóka Jánosnak.

A párbeszéd különösen fontos számára akár az államfőválasztás, akár az új ügynüöktörvény kapcsán, hisz abban, fontos a változás, az a munka is, amely sokszor nem kerül az újságok címlapjára:

szeptembertől áfamentesek a vényköteles gyógyszerek , nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene a döntés, legfőképp akkor, ha van nyugdíjas a családban; aki több készítményt szed, annak az éves megtakarítása akár több tízezer forint is lehet. Még akkor is fontos, ha kevésbé eladható, mint egyes hálószobatitkok vagy személyi kérdések, mert ez is része a rendszerváltásnak

, nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene a döntés, legfőképp akkor, ha van nyugdíjas a családban; aki több készítményt szed, annak az éves megtakarítása akár több tízezer forint is lehet. Még akkor is fontos, ha kevésbé eladható, mint egyes hálószobatitkok vagy személyi kérdések, mert ez is része a rendszerváltásnak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás: 400 ezer magyar gyermek számára segítség, a Fidesz-kormány nem segített senkinek. Vita lehet, hogy jó helyre megy-e a pénz; de minden döntésnél lehet választani a gyorsaság, az egyszerűség, valamint a méltányosság között. Kutatások bizonyítják, hogy az egyszülős családok viselik a legnagyobb terhet.

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