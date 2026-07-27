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Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

NKA-botrány: amíg Hankó Balázs a parlamentben beszélt, újra nyomozók kopogtattak a Fidesz szervereiért

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Hankó Balázs szónoklata után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből, hogy Bóka János Fidesz-frakcióvezető odakint jelentse be a nyomozók látogatásának újabb hírét.

Míg Hankó Balázs korábbi államtitkár, jelenlegi fideszes képviselő a parlamentben az NKA-botrányt övező miniszterelnöki célozgatások miatt személyes érintettség után szót kért és kapott is, újra ügyészek jelentek meg a Fidesz szervereit tároló teremben.

Mint az Index cikkében olvasható, a beszéd végén az ülést levezető elnök megvonta a szót Hankó Balázstól, aki szerinte eltért a tárgytól, ebben a pillanatban vonultak ki a fideszesek, majd Bóka János Fidesz-frakcióvezető rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol a szervertermi megjelenésről számolt be.

A Fidesz-KDNP-s kivonulás apropója egyébként az volt, hogy Hankó Balázs befejezhesse parlamenti felszólalását, amire nem volt módja az ülésteremben. Bóka János fideszes frakcióvezető itt jelentette be: Hankó felszólalása közben megjelent az ügyészség abban a szerverteremben, ahol a Fidesz szervereit tárolják.

A nyomozók a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait akarták lefoglalni.

A frakcióvezető azt is közölte, hogy kezdeményezik a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását, mert szerintük Hankót nem lett volna szabad elhallgattatni, hiszen a felszólalásában csak magát akarta megvédeni. Ezzel értett egyet Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is.

Hankó Balázs a sajtótájékoztatón azt mondta, a gyerekei büszkék rá, amiert szembeszáll a „tiszás önkénnyel” és a „koncepciós eljárással”, és leszögezte, őt nem lehet börtönnel fenyegetni. Az NKA-botrányt pedig ismét koncepciós eljárásnak nevezte.

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Kezdőlap    Belföld    NKA-botrány: amíg Hankó Balázs a parlamentben beszélt, újra nyomozók kopogtattak a Fidesz szervereiért

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