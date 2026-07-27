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fotó: police.hu
Nyitókép: police.hu

Vidéken is gondot jelentenek a „közúti versenyzők”

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Budapesten négy kerület közútjain sok a versenyző, vidéken gyakran nagyobb parkolókban gyűlnek össze. A rendőrök azt ígérik, minden jelzésre kimennek.

Az Országos Rendőr-Főkapitányság a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy az illegális gyorsulási versenyek nem szerepelnek külön nyilvántartási kategóriaként. A rendőrség szerint Budapesten kívül, a nagyobb városokban arra is akad példa, hogy az autósok egy-egy parkolóban gyűlnek össze.

Korábban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, hogy a 200 kilométer per órát meghaladó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet.

Példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol bizonyos esetekben már alkalmaznak hasonló intézkedést. A közlekedési és beruházási miniszter az Árpád hídon, szimbolikus helyszínen jelentette be a tervezett szigorításokat.

A hídon az elmúlt években több súlyos baleset is történt. Az egyik tragédia során két autó versenyzett egymással, amikor az egyik résztvevő, egy Mercedes sofőrje halálra gázolt egy kerékpárost.

A Magyar Mobilitási és Autóklub üdvözli, hogy a kormány szakmai alapú párbeszédet kezdeményezett a közlekedésbiztonságról – közölte a szervezet a Világgazdaság megkeresésére.

Az autóklub egyetért azzal, hogy a szándékos és extrém gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés, valamint a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok tudatos megszegése olyan veszélyes magatartás, amely a jelenleginél szigorúbb és következetesebb fellépést indokol. A szervezet szerint a jármű elkobzása csak kivételes esetekben lehet arányos szankció. Alkalmazását egyértelmű, objektív feltételekhez és megfelelő jogorvoslati garanciákhoz kell kötni.

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Kezdőlap    Belföld    Vidéken is gondot jelentenek a „közúti versenyzők”

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