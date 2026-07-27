Lövöldözés tört ki egy budapesti gyorsétteremnél, az egyik résztvevő még szabadon van

Összeverekedett két férfi az egyik budapesti gyorsétterem parkolójában. Egyikük még egy lövést is leadott gáz-riasztó fegyverével. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint G. Attila vasárnap délelőtt összeszólalkozott az egyik pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában egy másik férfival, majd összeverekedtek.

Miután G. Attila a fegyverrel több lövés is leadott, a vendégek és a szemtanúk nagyon megijedtek, a segélyhívóra pedig több bejelentés is érkezett. A 30 éves férfi egy közeli pékséghez menekült a helyszínről, ahol a kerületi rendőrök nem sokkal később elfogták. A menekülési útvonalán pedig a gázfegyvert is megtalálták, amit a nyomozók lefoglaltak.

A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt elhajtott az autójával.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az összetűzés közben gázspray-vel lefújta G. Attilát. A 30 éves férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrség tájékoztatása szerint a verekedés másik résztvevőjének felkutatása folyamatban van.