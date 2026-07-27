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Ferihegy már nem elég a magyaroknak

Infostart / MTI

Pozsony és Bécs egyre erősebb a magyar utazóknál, akik egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről egyre többen indulnak útnak nyáron, elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt.

A regionális repterek között kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128 százalékkal nőttek éves szinten – közölte az Invia.hu online utazásszervező a foglalási adatai alapján. Az elsődleges hajtóerő az ár. A portál szerint a Pozsonyból induló nyaralások átlagos költsége idén nyáron akár 14 százalékkal is alacsonyabb lehet a hasonló budapesti indulásoknál, miközben a pozsonyi indulások átlagos ára 8 százalékkal csökkent.

Az uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz legközelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést.

Uniós polgárként a magyar utazók nem tesznek különbséget aközött, hogy Magyarországról, Ausztriából vagy Szlovákiából repülnek: ami számít, az

  • a reptérre való utazási idő,
  • az elérhető ajánlatok szélessége és
  • az összköltség.

Sok esetben a külföldi reptérre való eljutás költségét is beleszámítva a teljes nyaralás ára alacsonyabb lehet, mint Budapestről indulva.

Az úthálózat állapota szintén szerepet játszik ezekben a döntésekben:

a Budapestet a nyugati határral összekötő M1-es autópálya folyamatos romlása miatt Bécs és Pozsony elérése sok nyugat-magyarországi utazó számára viszonylag egyszerűbbé vált,

ami tovább erősíti a határon átnyúló indulások vonzerejét.

Bécs évek óta indulási alternatívát jelent a magyar utazók számára, a 13 százalékos éves növekedés és a 36 százalékos last minute emelkedés tükrözi ezt a trendet – közölték.

A Bécsből induló last minute foglalások legnépszerűbb úti céljai megegyeznek a budapestiekkel: Törökország, Egyiptom és Görögország, míg az egész éves foglalásokban a hosszú távú utazások emelkednek ki, a Maldív-szigetek és a Dominikai Köztársaság felé.

Kiemelték: a sármelléki repülőtér idén indította el első charter járatait a Török Riviérára, azonnali és erős kereslettel. Az új útvonal gyorsan bizonyította, hogy a regionális indulások iránti igény messze meghaladja a nagyvárosokat.

Arra is kitértek, hogy az erős előfoglalási időszak ellenére sokan döntöttek a last minute indulás mellett, ami jól látható a debreceni adatokban, ahol a last minute foglalások 50 százalékkal nőttek, míg az éves növekedés szerényebb, 7,7 százalékos volt.

Szokodi Béla, az Invia kereskedelmi és termékmenedzsere a közleményben kifejtette, hogy a foglalási adatok hosszú távú trend felgyorsulását mutatják. A környező regionális repülőterek egyre fontosabbá válnak, és ez a trend folytatódni fog – vélekedett.

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