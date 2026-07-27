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A Hormuzi-szoros amerikai ellenõrzés alá vonására utaló óriásplakát örökre Irán kezében jelentésû felirattal egy teheráni téren 2026. április 15-én. Az Irán és az Egyesült Államok között sikertelenül végzõdött tárgyalások után az amerikai haditengerészet ellenõrzése alá vonta a Hormuzi-szorost és blokádot vont az iráni kikötõk köré.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Amerikai szárazföldi hadművelet készül Iránban?

Infostart / MTI

Több mint öt hónappal az iráni konfliktus kirobbanása után jól értesült pakisztáni források egyre valószínűbbnek tartanak egy korlátozott amerikai szárazföldi műveletet.

A pakisztáni hírszerzési szolgálatok arra az értékelésre jutottak, hogy Donald Trump amerikai elnök fittyet hányva saját katonai vezetőinek figyelmeztetéseire egy korlátozott offenzívával iráni partmenti régiókat foglalhat el. Hozzátették, hogy értékelésük katonai megfigyeléseken alapszik.

Pakisztán igyekszik közvetítő szerepet játszani Washington és Teherán között. A konfliktus azonban újfent elmérgesedett július elején az energiahordozók globális kereskedelmének szempontjából fontos Hormuzi-szoros körül kialakult viták miatt, illetve azt követően, hogy iráni erők hajókra nyitottak tüzet a tengerszorosban. Az amerikai hadsereg válaszul célpontokat bombázott Irán déli partvonala mentén. Az utóbbi három éjszaka azonban a konfliktus szereplői szüneteltették támadásaikat.

A pakisztáni biztonsági körök szerint a konfliktusban közvetíteni próbáló Pakisztán és Katar ismét rendezési javaslatokat nyújtottak át a feleknek. A teheráni vezetés mindazonáltal tartós tűzszünetre törekszik és elutasít egy korlátozott fegyvernyugvást - tették hozzá.

Az iráni fegyveres erők már korábban óva intették az Egyesült Államokat egy szárazföldi művelettől. Amir Akraminia iráni katonai szóvivő kijelentette, hogy Irán készen áll erre az eshetőségre.

Szakemberek szintén nagyon kockázatosnak tartanak egy amerikai inváziót Iránban, az Egyesült Államok hadseregének katonái rakéta- és dróntámadásoknak lennének kitéve azon védelem nélkül, amelyet a térségbéli amerikai támaszpontok nyújtanak. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhely, a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) szerint az iráni hadseregnek mintegy 610 ezer aktív állományú, továbbá félkatonai szervezetekhez tartozó tagja van, és hozzávetőleg 350 ezer tartalékosa.

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Kezdőlap    Külföld    Amerikai szárazföldi hadművelet készül Iránban?

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