Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

A képviselők 138 igen szavazattal - 6 nem ellenében – megválasztották Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az Országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, kilenc évre választotta meg a parlament.

A Fidesz és a KDNP nem vett részt a választásban.

Sonnevend Pál a szavazást megelőzően a bizottsági meghallgatásán hangsúlyozta: azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az Alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az európai alkotmánybíróságok közösségébe.

Mint mondta: a jó alkotmánybíró független és pártatlan, alázattal viseltetik a feladat és az intézményt iránt, feladatának kell tekintenie az egyéni jogvédelmet és a demokrácia tényleges működésének biztosítását. Az sem fordulhat elő, hogy az Alkotmánybíróság politikai véleményekre, befolyásra tekintettel hozza meg a döntéseit - tette hozzá.

Kérdésre válaszolva leszögezte, hogy Magyarországnak az Európai Uniós tagsága tagállamként kötelező alkotmányos szabály.