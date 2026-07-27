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BL-döntő, Forma–1-es hétvége, Sziget – erős nyarat zárhat a budapesti turizmus

Infostart / InfoRádió

Egy átlagos nyári hétvége bevételének a 2,5–3-szorosát hozza a szállodáknak egy olyan hétvége, amikor F1-es versenyhétvégét rendezhet Magyarország – mondta az InfoRádióban Kovács Balázs, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. A Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója ugyanakkor arra is kitért, hogy az ő budapesti szállodaegységeikben 40 százalékkal volt nagyobb a labdarúgó BL-döntő alatt realizált fővárosi árbevétel, mint a mostani Forma–1-es hétvégén, pedig utóbbi miatt több időt töltenek itt a külföldiek.

Igen eredményes napokat zártak a budapesti szállodák a Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén, igazából csak az erős forint mérsékli a magyar fizetőeszközre váltott bevételeiket – mondta az InfoRádióban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) alelnöke.

Kovács Balázs kiemelte, hogy az F1-es Magyar Nagydíj minden évben jelentős foglalásszámot és érdeklődést eredményez a teljes fővárosi turizmus számára, ugyanis ilyenkor megtelnek a budapesti szállodák, és természetesen az éttermek, más vendéglátóhelyek is sokat profitálnak abból, hogy rengeteg külföldi érkezik a magyar fővárosba.

A Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója saját szállásfoglalási adataikat tekintve elmondta: az idei volumen az előző év azonos időszakához hasonló eredményeket mutat, ugyanis tavaly a Magyar Nagydíj három napja alatt 90 százalékos volt a foglaltság a szállodáikban, míg idén 89 százalékos, vagyis egymást követő két évben közel telt ház volt. Kovács Balázs még ennél is fontosabbnak nevezte, hogy

idén a három éjszaka átlagos bevétele körülbelül 16-17 százalékkal volt magasabb euróban, mint egy évvel korábban a Danubius Hotels szállodáiban.

A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik az is, hogy a forint sokkal erősebb (körülbelül 10 százalékkal) most, mint például 2025-ben, ezért a szállodavállalat magyar valutában realizált árbevételei csak 5 százalékos növekedést mutattak. A Danubius Hotels szállodáiban az elmúlt hétvégén a brit nemzetiségű vendégek voltak a legtöbben, míg a második helyen a belföldi vendégek végeztek ezen a listán.

Kovács Balázs úgy fogalmazott, ebben az időszakban a Magyar Nagydíj miatt jelentősen megnő a külföldi turisták fizetési hajlandósága, ezért ebből a szemszögből ki lehet jelenteni, hogy ilyenkor Budapest kiélvezheti a minőségi turizmus kedvező hatásait. Összehasonlításképpen megjegyezte, hogy

egy átlagos nyári hétvége bevételének a 2,5–3-szorosát hozza egy olyan hétvége, amikor F1-es versenyhétvégét rendezhet Magyarország.

Május végén szintén nagy sporteseménynek adott otthont Budapest, hiszen a Puskás Arénában rendezték a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. Nem feltétlenül érdemes összevetni a két hétvégét, hiszen míg az F1 miatt évről évre két-három éjszakára jönnek a magyar fővárosba külföldi vendégek, addig a BL-döntőt először rendezték Budapesten, és a legtöbb turista egy vagy két éjszakára látogatott hazánkba. Ezzel együtt Kovács Balázs szerint a BL-fináléra érkező vendégtömeg olyan kiemelt keresletet jelentett május végén a fővárosnak, amely még egy teljes Forma–1-es hétvégét is jócskán meghaladt.

A Danubius Hotels budapesti szállodaegységeiben például 40 százalékkal volt nagyobb a BL-döntő alatt realizált fővárosi árbevétel, mint a mostani Forma–1-es hétvégén.

Az F1-es külföldi szurkolók többsége inkább a versenyre érkezik, kisebb számban vannak azok, akik már néhány nappal korábban jönnek vagy esetleg néhány nappal később távoznak a magyar fővárosból. Az MSZÉSZ alelnöke elmondta: a legtöbb turista két vagy három éjszakát tölt Budapesten. Hangsúlyozta: az ilyen sportesemények kiemelt fontosságúak a magyar turizmus és azon belül is a főváros turizmus számára, mert ilyenkor az átlagos forgalom többszörösét lehet elérni, és ez jellemzően jövedelmezőbb is.

Már csak néhány nap, és itt a Sziget, jövőre pedig vizes-vb

Ugyancsak fontos esemény lesz Budapesten a Sziget Fesztivál, amit augusztus 11. és 15. között rendeznek. A Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója bízik benne, hogy a fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiemelt érdeklődésre tarthat számot, mindenesetre az eddigi szállásfoglalások száma alátámasztja ezeket a várakozásokat. Hozzátette: sok foglalásra számítanak még a következő napokban, hetekben is, az előzetes adatok szerint azonban már most ki lehet jelenteni, hogy a Sziget Fesztivál hetén is komoly bevételekre és nagy forgalomra számíthatnak a szálláshelyek és a szállodák.

Ha a BL-döntőt, az F1-es hétvégét és a Sziget Fesztivált együtt vizsgáljuk, akkor Kovács Balázs szerint elmondható, hogy kiemelten sikeres időszak lesz ez a mintegy 20 nap a budapesti szállodáknak, de természetesen az egész nyárra vonatkozóan most még nem lehet mérleget vonni.

Összességében azonban azt gondolja, hogy jó, erős nyarat zár majd a budapesti turizmus.

Jövőre sem marad rangos sportesemény nélkül a magyar főváros, hiszen a 2027-es vizes-világbajnokságnak is Budapest lesz a házigazdája, és mivel masters versenyek is lesznek, jövő nyáron több héten át is a szokottnál több külföldi turista érkezhet Budapestre. Az MSZÉSZ alelnöke megjegyezte: tapasztalatuk már van bőven, ugyanis 2017 és 2022 nyarán is hazánk rendezte a vizes vb-t. Mindkét év nyarán kiemelt keresleti időszaka volt a fővárosi szállodáknak, és mivel egy ilyen sportesemény három hetes, a budapesti szállodák, hotelek szinte végig teljes telt házzal tudnak üzemelni. Kovács Balázs kiemelte, hogy hasonlóan nagyon pozitív hatása volt a 2023-as atlétikai világbajnokságnak is, amely bő egy hétig tartott, és szintén komoly forgalmat generált.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    BL-döntő, Forma–1-es hétvége, Sziget – erős nyarat zárhat a budapesti turizmus

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