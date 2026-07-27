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Az Alkotmánybíróság épülete az I. kerületi Donáti utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

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Társadalmi egyeztetésre bocsátották: az uniós előírásoknak megfelelően bárki hozzászólhat a törvényjavaslathoz, amelynek a lényege, hogy az alkotmánybírók választanak maguknak vezetőt mostantól, de csak 3 évre. A költségvetési önállóság is visszaáll. A működés is sokkal átláthatóbb lesz, és munkájának tartalma ugyanott jelenik majd meg, ahol az összes magyar jogszabály.

Magyarország Alaptörvényét július derekán az új parlamenti kétharmad már kétszer módosította, a július 19-én hatályba lépett módosítás már a tizenhetedik volt a sorban összesen.

Az alaptörvényi változással összhangban törvényi módosítások is szükségessé váltak, amelyeknek a legfőbb céljuk az Alkotmánybíróság működésének, függetlenségének és jogosítványainak helyreállítása.

A legfontosabb szabályváltozás az, hogy

  • az Alkotmánybíróság elnökét maga az Alkotmánybíróság tagjai választják meg, de
  • csak 3 éves időtartamra, nyilvános eljárás keretében.
  • A pályázatot az eseti bizottság készíti elő, majd a teljes testület szavaz róla.

További változás, hogy a Magyar Közlönyben kell közzétenni az Alkotmánybíróság döntéseit, az erre eddig hivatott Alkotmánybíróság Határozatai című lap ezzel párhuzamosan megszűnik.

Kikerül a jogrendszerből továbbá az a szabály, amely az Országgyűlés köztársasági elnök akadályoztatására vonatkozó határozatának előzetes alkotmánybírósági vizsgálatát írta elő. Az Alkotmánybíróság teljes ülése együttes akadályoztatás esetén az életkorban legidősebb alkotmánybírót jelöli ki a testület összehívására és vezetésére, így elkerülhető a működési akadály.

Visszaáll ezen kívül az Alkotmánybíróság költségvetési önállósága, külön fejezetként, az előző évivel megegyező vagy nagyobb összeggel.

A rendeletben különös figyelmet kap az alkotmányos kontroll megerősítése és az indokolatlan jogi párhuzamosságok megszüntetése.

A Magyar Közlönyben hétfőn közzétett törvényjavaslati szöveget augusztus 4-ig lehet véleményezni, ezt követően szavaznak róla a parlamentben.

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Kezdőlap    Belföld    Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

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Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre
Társadalmi egyeztetésre bocsátották: az uniós előírásoknak megfelelően bárki hozzászólhat a törvényjavaslathoz, amelynek a lényege, hogy az alkotmánybírók választanak maguknak vezetőt mostantól, de csak 3 évre. A költségvetési önállóság is visszaáll. A működés is sokkal átláthatóbb lesz, és munkájának tartalma ugyanott jelenik majd meg, ahol az összes magyar jogszabály.
 

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