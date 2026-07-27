KRESZ-szigorítást akar a döntő többség a konzultáció szerint

„Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye” – áll a tárca közleményében.

A KBM július 16-án tette közzé közlekedésbiztonsági kérdőívét arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket, csökkenteni a halálos balesetek számát. Állami reklámköltések nélkül is már csaknem 160 ezren válaszoltak – írja a tárca közleménye.

Többségük szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják

az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést,

a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását,

a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását,

az átlagsebesség-mérés bevezetését,

a buszsávok jogosulatlan használatának,

a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és

a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését.

A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal: számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég.

A kitöltők jelentős része támogatja, hogy

az elektromos rollereket teljesítményük alapján két járműkategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni.

A közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-ig elérhető, kitöltése anonim és önkéntes. A minisztérium minden véleményt és javaslatot figyelembe vesz annak érdekében, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb családot érjen tragédia, és minél többen érjenek haza biztonságban.

A kérdőívet a következő linkről érhetik el az érdeklődők: www.kormany.hu/kozlekedesbiztonsag - közölte a KBM.