ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.53
usd:
315.81
bux:
144473.37
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

KRESZ-szigorítást akar a döntő többség a konzultáció szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Két hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét; a válaszadók szigorúbb fellépést várnak többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben – tudatta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM).

„Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye” – áll a tárca közleményében.

A KBM július 16-án tette közzé közlekedésbiztonsági kérdőívét arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket, csökkenteni a halálos balesetek számát. Állami reklámköltések nélkül is már csaknem 160 ezren válaszoltak – írja a tárca közleménye.

Többségük szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják

  • az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést,
  • a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását,
  • a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását,
  • az átlagsebesség-mérés bevezetését,
  • a buszsávok jogosulatlan használatának,
  • a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és
  • a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését.

A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal: számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég.

A kitöltők jelentős része támogatja, hogy

az elektromos rollereket teljesítményük alapján két járműkategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni.

A közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-ig elérhető, kitöltése anonim és önkéntes. A minisztérium minden véleményt és javaslatot figyelembe vesz annak érdekében, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb családot érjen tragédia, és minél többen érjenek haza biztonságban.

A kérdőívet a következő linkről érhetik el az érdeklődők: www.kormany.hu/kozlekedesbiztonsag - közölte a KBM.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    KRESZ-szigorítást akar a döntő többség a konzultáció szerint

közlekedés

kresz

gyorshajtás

e-roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre
Társadalmi egyeztetésre bocsátották: az uniós előírásoknak megfelelően bárki hozzászólhat a törvényjavaslathoz, amelynek a lényege, hogy az alkotmánybírók választanak maguknak vezetőt mostantól, de csak 3 évre. A költségvetési önállóság is visszaáll. A működés is sokkal átláthatóbb lesz, és munkájának tartalma ugyanott jelenik majd meg, ahol az összes magyar jogszabály.
 

Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

Velkey György László: 10 ezer vendégmunkást és 70 milliárd forintot ígért az Orbán-kormány a BYD-nek

KRESZ-szigorítást akar a döntő többség a konzultáció szerint

Orbán Viktor: „ez bűncselekmény”

Magyar Péter napirend előtt: be fogjuk mutatni a teljes orbáni örökséget

Miért csökkent a Tisza Párt népszerűsége? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter parlamenti beszédére

NKA-botrány: amíg Hankó Balázs a parlamentben beszélt, újra nyomozók kopogtattak a Fidesz szervereiért

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.28. kedd, 18:00
Puskás Tamás
a Centrál Színház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt - erősítették meg az ABC News-nak. Zelenszkij a héten Lindsey Graham néhai dél-karolinai republikánus szenátor temetésére utazik Washingtonba, ma azonban még Andy Burnham új brit miniszterelnökkel fog kezet Londonban. Vlagyimir Putyin orosz elnök mindeközben kijelentette, Ukrajna egysége megrendült, mivel "mindenki összeveszett a másikkal", Kijev pedig "előbb-utóbb elveszíti a nyugati területeit". Putyin szerint "ami korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartozott, előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután - egy, két, tíz, tizenöt év múlva -, de történelmi értelemben minden a helyére kerül". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szabályosan összeomlott a dinnyepiac: durván betett az időjárás a termesztőknek, az árak azóta is zuhannak

Szabályosan összeomlott a dinnyepiac: durván betett az időjárás a termesztőknek, az árak azóta is zuhannak

Július első hetére bőséges kínálat alakult ki, ám a hőmérséklet visszaesésével csökkent a kereslet.

BBC
Business Sport Travel Science
Wildfire has 'life of its own', says French minister, with blaze nine miles from Bordeaux outskirts

Wildfire has 'life of its own', says French minister, with blaze nine miles from Bordeaux outskirts

Fire crews are battling to contain the wildfire, as people in the city say they feel "anxious and fearful".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 18:58
A Hankó Balázs miatti kivonulás következményekkel jár a parlamentben
2026. július 27. 18:46
Megkötözte és megerőszakolta a túrázót
×
×