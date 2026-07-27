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Nyitókép: Unsplash.com

Megrepedt az utasszállító repülőgép szélvédője, átirányították Bécsbe

Infostart / MTI

Megrepedt a pilótafülke egyik ablaka a Norwegian Air Shuttle Oslóból Dubrovnikba tartó járatán hétfőn, ezért a gépet Bécsbe irányították át.

A DY1922-es járat 6 óra 45 perckor szállt fel Oslóból, és 9 óra 40 perc körül kellett volna megérkeznie Dubrovnikba. A személyzet azonban a légiirányítással együtt elővigyázatosságból döntött úgy, hogy megszakítja az utat, és a bécsi nemzetközi repülőtéren száll le.

A repülőgép biztonságosan földet ért az osztrák fővárosban.

A járatot egy csaknem 12 éves Boeing 737-800-as teljesítette. A hírportál értesülései szerint az utasokat egy másik repülőgéppel szállítják tovább Dubrovnikba a kora délutáni órákban.

(Nyitóképünk illusztráció)

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