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Egy dolgozó leemeli a töltőpisztolyt a tankolás előtt egy OMV töltőállomáson a II. kerületi Szilágyi Erzsébet fasoron 2017. január 25-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs

Rossz hír a nyaralóknak, durván nő a benzinár Horvátországban

Infostart / MTI

Jelentősen emelkedik az üzemanyagok ára keddtől Horvátországban, miután a kormány hétfői ülésén újabb két hétre meghosszabbította az árkorlátozást. A benzin literenkénti ára 8 centtel, 1,62 euróra (582 forintra), a dízelé 16 centtel, 1,75 euróra (629 forintra) emelkedik.

A mezőgazdaságban használt kék dízel literje 19 centtel drágul, így 1,21 euróba (435 forintba) kerül. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára 5 centtel, 1,28 euróra (460 forintra), a palackosé ugyancsak 5 centtel, 1,86 euróra (669 forintra) nő.

Az új árak két hétig maradnak érvényben.

A kabinet a várható áremelkedés mérséklése érdekében a dízel jövedéki adóját literenként 4 centtel, a benzinét 1 centtel csökkentette. Emellett a benzin és a dízel forgalmazói árrését literenként 1 centtel, a kék dízelét 3,5 centtel, a cseppfolyós gázét pedig kilogrammonként 2 centtel mérsékelte.

A legmagasabb kiskereskedelmi árakat továbbra is az előző kéthetes időszak fosszilisüzemanyag-árai alapján határozzák meg. A forgalmazói árrés felső határa a benzinnél literenként 0,1435 euró, a dízelnél 0,1145 euró, a kék dízelnél pedig 0,0436 euró.

A palackos propán-bután gáz árrését kilogrammonként 0,9037 euróban, a tartályosét 0,4416 euróban maximálták.

A kormány számításai szerint az árkorlátozó intézkedések nélkül a benzin literje 1,77 euróba (636 forintba), a dízelé 1,94 euróba (697 forintba), a kék dízelé pedig 1,28 euróba (460 forintba) kerülne. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára 1,39 euró (500 forint), a palackosé 2,10 euró (755 forint) lenne.

A kabinet közölte: továbbra is figyelemmel kíséri az energiapiaci folyamatokat, és szükség esetén újabb intézkedésekkel mérsékli az üzemanyagárak emelkedését.

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Kezdőlap    Külföld    Rossz hír a nyaralóknak, durván nő a benzinár Horvátországban

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