A vitorlásszövetség csatlakozott a Balaton vízminőség-megóvását célzó kezdeményezéshez

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felhívást intézett a Balaton állapotában érintettek felé, a vitorlázók pedig meghallották a hangot: a vitorlázóknak nagyon fontos a Balaton és egyéb állóvizeink állapota, a víz minőségének megőrzése, ezért is csatlakoztak.

„Három fő pontot emeltünk ki,

a fedélzeti szennyvízkezelést,

a vegyszerek használatát, a tisztítószereket, illetve

az algagátló festékek használatát, ami nélkül versenyezni sem nagyon tudnának a sporttársak.

Mindegyikből vannak olyan anyagok, amelyek környezetbarátak. A szennyvízkezelésnél pedig feltétlenül fontosnak tartjuk elmondani, hogy a fedélzeti szennyvizeket a megfelelő helyre, azaz a partokon, kikötőkben telepített szivattyúkon keresztül a csatornahálózatba, a mobil vécéket pedig szintén a kikötőkben ürítsék a sporttársak” – sorolta az InfoRádió megkeresésére a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.

Holczhauser András nagyon bízik benne, hogy ez a figyelemfelhívás segít majd a tó vízminőségének a megőrzésében. Azt látják, a Balaton vízegyenlege az elmúlt időszakokban már „mínuszos”, már most 60 centivel alacsonyabb a víz, mint kellene, a hőség pedig olyan (mikro)biológiai folyamatokat indukál, amelyekre korábban nem volt példa, ezért is fontos felhívni a figyelmet néhány alapvető lépésre, amelyeket meg lehet tenni a tó egészségéért.

A vitorlásszövetség ilyen szempontból sem hatóság, nem tud tehát kötelezni senkit, de figyelemfelhívásával rengeteg embert elér Holczhauser András szerint, ráadásul akik régóta vízközelben élnek, nekik eleve szólni sem kell a fentiek miatt, akik pedig csatlakoznak, könnyen belenőnek, beletanulnak, belejönnek a szabályok betartásába.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.