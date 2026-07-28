ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.87
usd:
316.29
bux:
144473.37
2026. július 28. kedd Szabolcs
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Munkában a vízimentők: újraélesztés a Balatonnál.
Nyitókép: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

Újraélesztettek egy kisgyermeket a Balatonnál

Infostart

A Rupert nevű sürgősségi mentőhajónk személyzete részt vett egy 3 év körüli gyermek sikeres újraélesztésében a Balatonnál – közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

A gyermek egy medencébe esett bele egy kempingben, alapfokú újraélesztését már megkezdte az édesapja, mielőtt az Országos Mentőszolgálat megérkezett. Az ellátásba a légimentőkkel együtt mi is bekapcsolódtunk – olvasható a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának közösségi oldalán.

A gyermeket stabil állapotban szállította kórházba a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Mint írják: vasárnap délután rengetegen voltak a vízben a másodfokú viharjelzés ellenére. „Három hajónk is kifutott, hogy figyelmeztesse őket, illetve megelőzze a vízibaleseteket. Számtalan fürdőzőt, SUP-ost, felfújható eszközön strandolót, vízibiciklizőt kellett figyelmeztetnünk arra, hogy menjen ki a partra. Többen közülük már nem tudtak saját erőből a partra jutni az erős szél miatt, őket kivittük a legközelebbi strandokra. Gyerekek is voltak köztük!”

Emlékeztetnek: ha másofokú viharjelzés van (vagyis 90-szer villan a viharjelző lámpa egy perc alatt), tilos fürdőzni vagy strandeszközzel (ide tartozik a SUP, a kajak és a matrac is) vízre menni. Ilyenkor az erős szél miatt nagyon veszélyes a vízben lenni, úgyhogy, kérjük, figyeljétek a viharjelzőt.

Alfa nevű sürgősségi mentőhajónkat egy ijedtségre okot adó helyzethez is riasztották: egy szörfös arra lett figyelmes, hogy 2 kamaszgyerek felborult egy csónakkal és nem jött fel a víz alól. Szerencsére rosszul látta, a csónak túloldalán voltak. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai kiemelték őket, az Alfa egészségügyi személyzete kikérdezte őket, de ellátásra nem volt szükségük.

A hétvégén két olyan beteghez is riasztották sürgősségi mentőhajóinkat, akik rovarcsípés miatti allergiás reakció kialakulása okán szorultak kollégáink ellátására. A betegeket később az Országos Mentőszolgálat szállította kórházba.

Mentőtiszti autónk egy közúti balesethez vonult, egy súlyos és egy könnyű sérültet láttak el, akiket a légimentők, illetve az Országos Mentőszolgálat szállított kórházba. Később egy fejsérülést szenvedett cukorbeteg hölgy ellátását is elvégezték.

A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó személyzete több hajó mentését is elvégezte: egy felborult vitorlást állítottak vissza és vontattak ki, egy kőszóráson akadt, meghibásodott elektromos kishajót is kisegítettek.

Ezen a héten strandi vízimentők 269 könnyű sérültet láttak el a partokon, részt vettek több súlyos sérült ellátásában, és 7 embert mentettek ki a vízből.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újraélesztettek egy kisgyermeket a Balatonnál

balaton

újraélesztés

vízimentők

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tudományos élménypark lehet a Planetáriumból

Tudományos élménypark lehet a Planetáriumból

Immár 9 éve van zárva a népligeti Planetárium, amely korábban évente akár 150 ezer látogatót is fogadott. Most a főváros és a kormány is azt vizsgálja, hogy miként lehetne megújítani az épületet és környékét. Kiss László csillagász egy tudományos élményparkot hozna itt létre.
Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Társadalmi egyeztetésre bocsátották: az uniós előírásoknak megfelelően bárki hozzászólhat a törvényjavaslathoz, amelynek a lényege, hogy az alkotmánybírók választanak maguknak vezetőt mostantól, de csak 3 évre. A költségvetési önállóság is visszaáll. A működés is sokkal átláthatóbb lesz, és munkájának tartalma ugyanott jelenik majd meg, ahol az összes magyar jogszabály.
 

A Hankó Balázs miatti kivonulás következményekkel jár a parlamentben

Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

Velkey György László: 10 ezer vendégmunkást és 70 milliárd forintot ígért az Orbán-kormány a BYD-nek

KRESZ-szigorítást akar a döntő többség a konzultáció szerint

Orbán Viktor: „ez bűncselekmény”

Magyar Péter napirend előtt: be fogjuk mutatni a teljes orbáni örökséget

Miért csökkent a Tisza Párt népszerűsége? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter parlamenti beszédére

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.28. kedd, 18:00
Puskás Tamás
a Centrál Színház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjelent az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata - Konkrét intézkedéseket is találtunk

Megjelent az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata - Konkrét intézkedéseket is találtunk

A Hivatalos Értesítő hétfői számában kihirdették az egészségügyi miniszter utasítását az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ebből részletes információkat tudhatunk meg arról, hogyan működik a tárca, amely ebben az új kormányban jött újra létre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni

Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével több tízezer család kezd lakást keresni az egyetemre készülő fiataloknak.

BBC
Business Sport Travel Science
Wildfire now nine miles from French city of Bordeaux, mayor warns

Wildfire now nine miles from French city of Bordeaux, mayor warns

Thomas Cazenave says they are preparing if further evacuations are issued, as the mayor of a nearby town called the situation "catastrophic".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 28. 05:30
Döbbenetes videó a budapesti halálos tűzesetről
2026. július 28. 05:00
Újra érkezik a 40 fok körüli forróság – mutatjuk a menetrendet
×
×