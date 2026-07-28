Újraélesztettek egy kisgyermeket a Balatonnál

A gyermek egy medencébe esett bele egy kempingben, alapfokú újraélesztését már megkezdte az édesapja, mielőtt az Országos Mentőszolgálat megérkezett. Az ellátásba a légimentőkkel együtt mi is bekapcsolódtunk – olvasható a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának közösségi oldalán.

A gyermeket stabil állapotban szállította kórházba a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Mint írják: vasárnap délután rengetegen voltak a vízben a másodfokú viharjelzés ellenére. „Három hajónk is kifutott, hogy figyelmeztesse őket, illetve megelőzze a vízibaleseteket. Számtalan fürdőzőt, SUP-ost, felfújható eszközön strandolót, vízibiciklizőt kellett figyelmeztetnünk arra, hogy menjen ki a partra. Többen közülük már nem tudtak saját erőből a partra jutni az erős szél miatt, őket kivittük a legközelebbi strandokra. Gyerekek is voltak köztük!”

Emlékeztetnek: ha másofokú viharjelzés van (vagyis 90-szer villan a viharjelző lámpa egy perc alatt), tilos fürdőzni vagy strandeszközzel (ide tartozik a SUP, a kajak és a matrac is) vízre menni. Ilyenkor az erős szél miatt nagyon veszélyes a vízben lenni, úgyhogy, kérjük, figyeljétek a viharjelzőt.

Alfa nevű sürgősségi mentőhajónkat egy ijedtségre okot adó helyzethez is riasztották: egy szörfös arra lett figyelmes, hogy 2 kamaszgyerek felborult egy csónakkal és nem jött fel a víz alól. Szerencsére rosszul látta, a csónak túloldalán voltak. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai kiemelték őket, az Alfa egészségügyi személyzete kikérdezte őket, de ellátásra nem volt szükségük.

A hétvégén két olyan beteghez is riasztották sürgősségi mentőhajóinkat, akik rovarcsípés miatti allergiás reakció kialakulása okán szorultak kollégáink ellátására. A betegeket később az Országos Mentőszolgálat szállította kórházba.

Mentőtiszti autónk egy közúti balesethez vonult, egy súlyos és egy könnyű sérültet láttak el, akiket a légimentők, illetve az Országos Mentőszolgálat szállított kórházba. Később egy fejsérülést szenvedett cukorbeteg hölgy ellátását is elvégezték.

A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó személyzete több hajó mentését is elvégezte: egy felborult vitorlást állítottak vissza és vontattak ki, egy kőszóráson akadt, meghibásodott elektromos kishajót is kisegítettek.

Ezen a héten strandi vízimentők 269 könnyű sérültet láttak el a partokon, részt vettek több súlyos sérült ellátásában, és 7 embert mentettek ki a vízből.