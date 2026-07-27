ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.02
usd:
316.57
bux:
144473.37
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vásárlók Budapesten, a WestEnd City Center bevásárlóközpontban advent első vasárnapján, 2015. november 29-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Összedobtak százmilliárdot a Westendnek

Infostart / MTI

A Gránit Pólus csoport 290 millió euró (átszámítva: mintegy 104 milliárd forint) összegű zöld hitelmegállapodással újította meg a Westend épületkomplexum finanszírozását – közölte a csoport hétfőn.

A finanszírozást az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja. A konzorcium vezetője az Erste.

A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel. A tájékoztatás szerint a 290 millió euró összegű ügylet Magyarország kiemelkedő volumenű ingatlan-refinanszírozási tranzakciója, és az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent. A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.

A Westend kereskedelmi központ

  • évente közel húszmillió látogatót fogad;
  • 50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel,
  • több mint 400 üzlettel, valamint
  • három irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel rendelkezik,
  • emellett az épületegyüttesben található egy Crowne Plaza márkanév alatt üzemeltetett, 230 szobás szálloda.

A refinanszírozás „zöldhitelként” valósult meg. Ennek feltételeit a Westend elmúlt években végrehajtott, mintegy 10 millió euró értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztései teremtették meg.

A beruházási program részeként a Gránit Pólus csoport a többi között javította az épületegyüttes energiahatékonyságát, csaknem 80 százalékra növelte a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezetett be, továbbá mesterséges intelligencián alapuló épületüzemeltetési rendszereket és számos műszaki korszerűsítést valósított meg. A fejlesztések eredményeképpen

a több mint 25 éves épület műszakilag és alkalmazott technológiákban jelenleg a legkorszerűbb közép-európai ingatlanok közé tartozik

– hangsúlyozták. A tájékoztatás szerint a megállapodással a Gránit Pólus csoport és a finanszírozó bankok közel egy évtizedes együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezett. A bankkonzorcium 2017 óta finanszírozza a Westendet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Összedobtak százmilliárdot a Westendnek

finanszírozás

bankok

westend

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tudományos élménypark lehet a Planetáriumból

Tudományos élménypark lehet a Planetáriumból

Immár 9 éve van zárva a népligeti Planetárium, amely korábban évente akár 150 ezer látogatót is fogadott. Most a főváros és a kormány is azt vizsgálja, hogy miként lehetne megújítani az épületet és környékét. Kiss László csillagász egy tudományos élményparkot hozna itt létre.
Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Társadalmi egyeztetésre bocsátották: az uniós előírásoknak megfelelően bárki hozzászólhat a törvényjavaslathoz, amelynek a lényege, hogy az alkotmánybírók választanak maguknak vezetőt mostantól, de csak 3 évre. A költségvetési önállóság is visszaáll. A működés is sokkal átláthatóbb lesz, és munkájának tartalma ugyanott jelenik majd meg, ahol az összes magyar jogszabály.
 

A Hankó Balázs miatti kivonulás következményekkel jár a parlamentben

Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

Velkey György László: 10 ezer vendégmunkást és 70 milliárd forintot ígért az Orbán-kormány a BYD-nek

KRESZ-szigorítást akar a döntő többség a konzultáció szerint

Orbán Viktor: „ez bűncselekmény”

Magyar Péter napirend előtt: be fogjuk mutatni a teljes orbáni örökséget

Miért csökkent a Tisza Párt népszerűsége? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter parlamenti beszédére

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.28. kedd, 18:00
Puskás Tamás
a Centrál Színház igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csapás érte a gazdag monarchiát: lehet, hogy felsültek a modern légvédelmi eszközök

Csapás érte a gazdag monarchiát: lehet, hogy felsültek a modern légvédelmi eszközök

A húszi lázadók kijelentették, hogy minden jel szerint a gazdag Szaúd-Arábia légvédelme nem tudott megbirkózni a támadásokkal – közölte az Al-Dzsazíra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos! Ez a lövés lett a foci vébé legszebb gólja + videó

Hivatalos! Ez a lövés lett a foci vébé legszebb gólja + videó

A szavazás második helyén az üzbég Eldor Somurodov végzett, aki a Kongói DK ellen éles szögből emelt a kapuba 12 méterről.

BBC
Business Sport Travel Science
Wildfire now nine miles away from French city of Bordeaux, mayor warns

Wildfire now nine miles away from French city of Bordeaux, mayor warns

Thomas Cazenave says they are preparing if further evacuations are issued, as the mayor of a nearby town called the situation "catastrophic".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 21:39
A vasútvonal újranyitását retróhétvégével ünnepli a MÁV
2026. július 27. 20:50
Tudományos élménypark lehet a Planetáriumból, átalakulhat a Népliget
×
×