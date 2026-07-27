Összedobtak százmilliárdot a Westendnek

A finanszírozást az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja. A konzorcium vezetője az Erste.

A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel. A tájékoztatás szerint a 290 millió euró összegű ügylet Magyarország kiemelkedő volumenű ingatlan-refinanszírozási tranzakciója, és az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent. A hitel fedezetét a Gránit Pólus Csoport legértékesebb ingatlana, a Westend épületegyüttes adja.

A Westend kereskedelmi központ

évente közel húszmillió látogatót fogad;

50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel,

több mint 400 üzlettel, valamint

három irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel rendelkezik,

emellett az épületegyüttesben található egy Crowne Plaza márkanév alatt üzemeltetett, 230 szobás szálloda.

A refinanszírozás „zöldhitelként” valósult meg. Ennek feltételeit a Westend elmúlt években végrehajtott, mintegy 10 millió euró értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztései teremtették meg.

A beruházási program részeként a Gránit Pólus csoport a többi között javította az épületegyüttes energiahatékonyságát, csaknem 80 százalékra növelte a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezetett be, továbbá mesterséges intelligencián alapuló épületüzemeltetési rendszereket és számos műszaki korszerűsítést valósított meg. A fejlesztések eredményeképpen

a több mint 25 éves épület műszakilag és alkalmazott technológiákban jelenleg a legkorszerűbb közép-európai ingatlanok közé tartozik

– hangsúlyozták. A tájékoztatás szerint a megállapodással a Gránit Pólus csoport és a finanszírozó bankok közel egy évtizedes együttműködése újabb mérföldkőhöz érkezett. A bankkonzorcium 2017 óta finanszírozza a Westendet.