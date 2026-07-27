Jó hír a szúnyogokról, de azért beindult az akció

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vármegyében végeznek szúnyoggyérítést, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein biológiai lárvagyérítéssel is – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Az ország több pontján előfordult

záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezett védekezésre.

A korábbi esőzések után elszórtan kialakult kisebb erdei tenyészőhelyeken ugyan megjelentek a kifejlett szúnyogok, de jelentős ártalmat nem okoznak.

Megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges megjelenésükre azonban nem kell számítani.

Pest vármegye déli részén, a Csepel-szigeten a Duna mellékágainál és holtágainál, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágain biológiai lárvagyérítést végeznek a szakemberek.

Pécs egyes városrészein és két szomszédos településen az inváziós szúnyogfajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog elszaporodása miatt szükséges a védekezés.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós szúnyogfajok visszaszorításában kiemelt szerepe van a lakosságnak is.

A házak körül összegyűlt pangó vizek megszüntetésével, valamint

az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével

jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása, mivel a magántelkeken szervezett lárvagyérítés nem végezhető.

A sajtóanyagban tájékoztattak arról is, hogy szúnyogok elleni védekezésről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részletes tájékoztatókat készített, amelyek elérhetők a központ honlapján.