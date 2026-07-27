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Nyitókép: Getty Images/ hakarin Wattanamongkol

Tudományos élménypark lehet a Planetáriumból, átalakulhat a Népliget

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Immár 9 éve van zárva a népligeti Planetárium, amely korábban évente akár 150 ezer látogatót is fogadott. Most a főváros és a kormány is azt vizsgálja, hogy miként lehetne megújítani az épületet és környékét. Kiss László csillagász egy tudományos élményparkot hozna itt létre.

A Planetárium 1977-től 40 éven át generációk számára nyújtott feledhetetlen élményt a csillagokról, a világegyetemről, az űrkutatásról. 2017-ben beázott az épület teteje, amelyet ugyan megjavítottak, de azóta sem nyitott ki.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter múlt héten kereste fel a planetáriumot.

Mint mondta: „2018-ban elkészült egy felújítási terv, körülbelül 6 milliárd forintos értéket becsültek akkor. A mai állapotok nyilván már sok romlást tartalmaznak, és ennél többe kerülne az épület felújítása. De arról beszéltünk, hogy valahogy mindenképpen érdemes lenne újra életet lehelni ebbe a helybe. Most elvisszük magunkkal a látottakat, meg fogjuk tárgyalni a szakemberekkel a lehetséges lépéseket, és én személy szerint minden erőmmel azon leszek, hogy a Planetárium az előbb-utóbb ismét visszanyerje azt a méltó helyét a magyar tudományos és kulturális életben, amelyet sok évtizeden át betöltött.”

Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti államtitkára is hasonlóan vélekedett.

Ő kiemelte: „arról beszéltünk, hogyan lehetne ezt az épületet újjáéleszteni, hogy újra otthonává tudjon válni az űrkutatás, a csillagászat azoknak a technológiai innovációs területeknek, amelyek generációk számára tudnak inspirációt adni karrierválasztásban, és nem utolsó sorban egy olyan területen van a planetárium, ami a környéken a Közlekedési Múzeum fejlesztését és a Népligetnek a megújulását is előrevetíti a következő években, úgyhogy egy egészen új városrész tud születni.”

Kiss László csillagász az InfoRádiónak azt mondta, hogy egy jelentős korszerűsítés után vissza kell adni a planetáriumot a széles közönségnek.

A csillagász szerint „túl kell lépni a korábbi technikának az újrahasznosításán, tehát nem egy tudománytörténeti múzeumnak kellene tekinteni a planetáriumot, mondjuk így azt, hogy ténylegesen a lehető leglátványosabb dolgokon keresztül próbáljuk meg illusztrálni a világot. Planetáriumnak nem csak a csillagászat és űrkutatás zászlóshajójának kellene lenni, ott egy nagyon szép környezetben helyezkedik el. Ugye a Népligetet, hogyha ténylegesen egy hasonló módon élettel teli környezetté, urbánus világgá tenné a mostani kormányzat és a fővárosi, mondjuk a Városligetet, akkor ott ilyen tudományos élménypark, talán ez a legjobb szó rá. Egy komplex fejlesztésként érdemes megvalósítani, amit jól át kell gondolni, és az érdekelt szakmai szervezetek bevonásával kell kitalálni azt, hogy mi az, ami tényleg ma, 2026-ban egy 2050-en túlra mutató időhorizontra is érvényes képet rajzol fel a Planetárium sorsa kapcsán.”

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a kormányváltás történelmi lehetőséget teremt a Népliget számára is.

A park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában, és hogy a körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan új megállót kap a park. A vasút, metró, villamos, autóbusz és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg.

Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett rá, hogy a Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból lehetne megvalósítani, és reméli, hogy az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is.

Az összefoglalót Várkonyi Gyula készítette.

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