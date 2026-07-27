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A Forma-1-es Magyar Nagydíj rajtja a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 26-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Nagy vita a Forma–1-es Magyar Nagydíj után

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A győztes Lando Norris csapattársa, Oscar Piastri kiesett váltóhiba miatt a Hungaroringen – de nagyon dühös egy koccanás miatt Carlos Sainz Jr.-ra. A dobogósok fáradtak, de nagyon elégedettek.

Az ausztrál pilóta bosszúságának oka a 33. körben történt csatája. Ekkor ugyanis másodjára kellett kihajtania a boxba, így nagyon fontos volt számára, mikor és hogyan térhet vissza a pályára. Ekkor azonban Carlos Sainz nem hagyta magát lekörözni, a két autó ütközött, Piastri pedig bukta a reményét arra, hogy megnyerje a Magyar Nagydíjat – írja a 24.hu összefoglalója.

Itt a videó az esetről, amikor a két kocsi kereke összeér, majd Pistri épphogy meg tudja fogni az autót, megúszva az elrepülést:

Ezek után nem meglepő, hogy feldúltan nyilatkozott a McLaren versenyzője az esetről.

„Mögötte voltam egy szektoron keresztül. El sem tudtam hinni, ami történt, egy olyan autóval történő ütközés, amelyet épp leköröznél, sosem szerepel azon dolgok között, amikről arra számítasz, hogy balul sülhet el. Ma mégis ez történt. Nem igazán érdekel, hogy látott-e engem.

A tény, hogy nem látott, és hogy senki sem szólt neki, vagy hogy egyáltalán nem tudták, elfogadhatatlan!

Ő eléggé kritikus másokkal, és mások korábban kritizálták őt, hogy frusztráló a pályán. Ha valaki ilyesmit csinál, annak talán a tükörbe kéne néznie” – mondta Piastri.

Az ausztrál nem tudta befejezni, az 56. körben műszaki hiba miatt feladta a futamot. A világbajnoki pontversenyben hetedik helyen áll 92 ponttal, Max Verstappen mögött 17, Norrishoz képest 36 ponttal lemaradva.

A dobogósok nyilatkozata a verseny utn az MTI összefoglalója szerint:

„Nagyon fáradt vagyok, de örülök, hogy itt lehetek és újra nyerni tudtam” – mondta a futam után Norris, a McLaren istálló világbajnoki címvédője. „Nem tudom, mi történt az első körben, elveszítettem az autó hátulját, Oscar pedig jó munkát végzett és megelőzött. Ezután úgy nyomtam, mint az őrült, talán karrierem legjobb tempóját autóztam ma, de ehhez az is kellett, hogy ilyen fantasztikus legyen az autó” – nyilatkozta. A brit pilóta úgy fogalmazott, szeretné azt hinni, hogy a teljesítményük a továbbiakban is hasonló lesz, ugyanakkor úgy vélte, lesznek még olyan pályák az idényben, amelyeken szenvedni fognak.

„Ez a siker nyilván nekem és a csapatnak is segítség a folytatásra, de nagyon erős riválisaink vannak, hiszen a Ferrarik is gyorsak, Kimi pedig mindig ott van az élmezőnyben. Dolgozunk tovább, mindent beleadunk és igyekszünk még erősebben visszatérni a nyári szünet után” – jelentette ki Norris.

A Red Bull-lal négyszeres vb-győztes Verstappen a nyilatkozatában kiemelte, egyáltalán nem számított dobogós helyezésre ezen a futamon. „Nagyon keményen megdolgoztunk ezért, jó volt a stratégiánk is, de volt olyan periódus, amelyet egész egyszerűen csak túl kellett élnem azokon a gumikon, amelyek akkor az autón voltak” – fogalmazott a láthatóan boldog holland sztár.

„Kőkemény verseny volt, itt ugyanis nehéz előzni, ezért stratégiai szempontból kellett ügyesnek lennünk. Elsőre megpróbáltuk az egy boxkiállásos taktikát, de azzal túlságosan a határon használtuk a gumikat” – értékelt Antonelli. „A második cserénk után jól jött a virtuális biztonsági autós szakasz, szerencsére azt követően is magunk mögött tudtuk tartani a Ferrarikat” – tette hozzá.

A Mercedes világbajnoki pontversenyt vezető olasz pilótája az összetett állását firtató kérdésre azt válaszolta, egyelőre nem gondolkodik távlatokban. „Örülök az előnynek, de nyomnunk kell tovább, mert nagyon hosszú még a szezon. Itt a Hungaroringen az időmérő után a kármentés volt az elsődleges feladat, és az a lényeg, hogy ez sikerült” – mondta a 19 éves Antonelli.

A vb csaknem egy hónapos szünet után Zandvoortban, a Holland Nagydíjjal folytatódik.

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Kezdőlap    Sport    Nagy vita a Forma–1-es Magyar Nagydíj után

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