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Nyitókép: Unsplash.com

Bezuhant a kakaó világpiaci ára, mégsem lesz olcsóbb a csokoládé – ezek a fő okok

Infostart

A gyártók jelenleg magasabb haszonkulcsú prémium termékekkel, kisebb kiszerelésekkel és látványos újdonságokkal próbálkoznak a piacokon a kialakult helyzet miatt. Komolyabb árcsökkenésre akkor lehet esély a boltokban, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad.

A kakaó tonnánkénti határidős ára már csak 5327 dollár körül mozog, ami 34 százalékos éves csökkenést jelent. A jegyzés 2024 végén még megközelítette a 12 ezer dollárt – írja a CNBC beszámolója alapján a vg.hu.

Ugyanakkor hiába a nagy világpiaci áresés, a vásárlók ebből egyelőre nem sokat érezhetnek meg. A kakaóárak ingadozása főleg a gyenge nyugat-afrikai betakarítások következménye, és a helyzetet még tovább súlyosbította az El Nino nevű éghajlati jelenség, amely során a Csendes-óceán trópusi, egyenlítői régiójának felszíni vize szokatlanul felmelegszik.

Az El Ninóval érkező szélsőséges időjárás pedig hatással volt Elefántcsontpart és Ghána kakaóültetvényeire is, ahonnan a világ kakaóbab-termésének a 60-70 százaléka származik.

Az olcsóbbá váló alapanyag azonban nem jelentkezik azonnal a bolti árakban, mivel a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, így még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Ráadásul a cukor, a tej, az energia, a csomagolás és a szállítás költségei továbbra is magasak, a cégek pedig előbb az elmúlt években megcsappant nyereségüket kompenzálnák.

A CNBC összefoglalója szerint a Lindt az idei első fél évben átlagosan 11,8 százalékkal emelte árait, ami visszavetette az értékesített mennyiséget, ezért egyes piacokon már célzott árcsökkentéseket és több akciót fontolgat. A Nestlé és a világ legnagyobb csokoládé-alapanyagokat gyártó vállalata, a Barry Callebaut szintén a kereslet élénkítésére törekszik.

Komolyabb árcsökkenésre a csokoládétermékek esetében akkor van esély, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad.

A gyártók jelenleg magasabb haszonkulcsú prémium termékekkel, kisebb kiszerelésekkel és látványos újdonságokkal próbálkoznak a piacokon a kialakult helyzet miatt. A kakaó árának csökkenését így először várhatóan gyakoribb akciókban és célzott kedvezményekben érzékelhetik a vásárlók.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezik a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében is. A gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el. A termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.

A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a diósgyőri gyár értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről.

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Kezdőlap    Gazdaság    Bezuhant a kakaó világpiaci ára, mégsem lesz olcsóbb a csokoládé – ezek a fő okok

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