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Donald Trump amerikai elnök különgépe, az Air Force One megérkezik a tokiói Haneda Nemzetközi Repülőtérre 2025. október 27-én. Trump háromnapos hivatalos látogatásra érkezett a szigetországba.
Nyitókép: MTI/EPA/Anadolu Agency pool/David Mareuil

Sajtóhír: iráni fenyegetés miatt kérhetett gépcserét Donald Trump a NATO-csúcs után

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Az amerikai elnök elővigyázatosságból egy régi géppel indult el Ankarából, majd az Egyesült Királyságban felszállt egy új elnöki gépre, amellyel folytatta útját Washingtonba.

A júliusi, ankarai NATO-csúcstalálkozó után le kellett cserélni az amerikai elnök gépét, most pedig az is kiszivárgott, mi lehetett ennek az oka. Donald Trump ugyanis egy régebbi Air Force One-nal indult el Törökországból a Katartól kapott új Boeing 747-8-as gép helyett. Az amerikai elnök stábja valószínűleg az iráni fenyegetés miatt döntött a csere mellett – írja a vg.hu a The New York Times beszámolója alapján.

Az amerikai lap anonim forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a Katartól kapott Boeing (amivel Donald Trump a török fővárosba érkezett) nem rendelkezett a régi Air Force One fejlett védelmi képességeivel, ezért

a titkosszolgálatok figyelmeztetésére elővigyázatosságból úgy döntöttek, hogy más géppel távoznak a csúcstalálkozóról.

Donald Trump stábja később azt közölte, a változtatást azért hajtották végre, hogy a Nagy-Britanniában állomásozó amerikai katonák láthassák az új gépet. Az amerikai elnök egy régi géppel indult el Törökországból, majd az Egyesült Királyságban felszállt egy új elnöki gépre, amellyel folytatta útját Washingtonba.

A The New York Times még június elején arról számolt be, hogy a hatóságoknak kétségeik vannak egy közel-keleti ország által az elnöki adminisztrációnak ajándékozott repülőgép biztonsági képességeivel kapcsolatban. Akkor vizsgálatot indítottak az ügy felderítése céljából, több újságíró vallomását kérték az esküdtszék előtt, valamint átadták nekik és családtagjaiknak a hívásaik listáját. Donald Trump stábja elismerte, hogy az új, Katartól kapott gépből hiányoznak a régebbi Boeing elnöki modellekben található egyes elemek, de mint közölték, hamarosan „teljesen felszerelt” lesz.

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