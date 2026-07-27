ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.67
usd:
317.22
bux:
144182.99
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõrök egy kisbusz roncsa mellett a berlini Tiergarten parkban 2026. július 26-án, miután az elõzõ éjjel egy férfi egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe a Pride felvonuláson. A támadó a jármûvel többeket elgázolt, egy nõ a helyszínen életét vesztette. A rendõrség közlése szerint egy 21 éves, iszlamista körökbõl ismert férfit köröznek.
Nyitókép: MTI/EPA/Fadi Yousef

Berlini Pride-merénylet: a gyanús emberek nyomon követhetőségéről beszélt a német kancellár

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Friedrich Merz német kancellár hétfőn kijelentette, még túl korai lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen politikai következmények származnak majd az elmúlt hétvégi berlini Pride-ünnepségen elkövetett gázolásos merényletből, amely egy ember életét követelte, 29-en pedig megsérültek.

Egyértelmű, hogy nem állhatunk meg puszta nyilatkozatoknál. Óvatosan, ugyanakkor határozottan kell reagálnunk – hangoztatta a kancellár az országban kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) párt sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, „még mindig nem értem, hogyan tudta a támadó megvalósítani a támadást. Ha azokat az embereket, akiket fenyegetésként minősítenek, nem lehet őrizetbe venni, akkor a lehető legnagyobb mértékben korlátoznunk kell a mozgási szabadságukat.”

Kijelentette: Nem értem, miképpen lehetséges, hogy a mobiltelefonomat a világ bármely pontjáról nyomon követhetem – vagy akár annak segítségével meghatározhatom például az iPadem helyét –, ugyanakkor állítólag lehetetlen vagy technikailag kivitelezhetetlen, hogy a német biztonsági hatóságok ugyanolyan mértékben meghatározzák azoknak a személyeknek a tartózkodási helyét, akiket biztonsági fenyegetésnek minősítenek.

Azt is elmondta, felkérte a belügyminisztert, hogy vizsgálja felül a felügyeleti joghatóságra vonatkozó törvényt.

A szombat késő esti merényletben egy ember meghalt, a 29 sebesült közül többek állapota súlyos.

A lengyel külügyminisztérium hétfőn azt közölte, hogy a halálos áldozat egy lengyel nő. „Azt az információt kaptuk, hogy a berlini tragikus támadás áldozata lengyel állampolgár volt. Őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozat családjának és szeretteinek” – írta Maciej Wewior külügyminisztériumi szóvivő az X nevű közösségi médiaplatformon.

A támadást a német belügyminiszter már vasárnap iszlamista merényletnek minősítette. A feltételezett elkövetőt – egy 21 éves, libanoni gyökerekkel rendelkező német állampolgárt – egy vasárnap esti rajtaütésben agyonlőtték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Berlini Pride-merénylet: a gyanús emberek nyomon követhetőségéről beszélt a német kancellár

merénylet

berlin

pride

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre

Önállósodik az Alkotmánybíróság, maga választ elnököt mostantól, de csak három évre
Társadalmi egyeztetésre bocsátották: az uniós előírásoknak megfelelően bárki hozzászólhat a törvényjavaslathoz, amelynek a lényege, hogy az alkotmánybírók választanak maguknak vezetőt mostantól, de csak 3 évre. A költségvetési önállóság is visszaáll. A működés is sokkal átláthatóbb lesz, és munkájának tartalma ugyanott jelenik majd meg, ahol az összes magyar jogszabály.
 

Megválasztotta az új alkotmánybírót az Országgyűlés

Orbán Viktor: „ez bűncselekmény”

Magyar Péter napirend előtt: be fogjuk mutatni a teljes orbáni örökséget

Miért csökkent a Tisza Párt népszerűsége? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter parlamenti beszédére

NKA-botrány: amíg Hankó Balázs a parlamentben beszélt, újra nyomozók kopogtattak a Fidesz szervereiért

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy dobásra készül az Egyesült Államok: a tervezettnél is több épülhet az új lopakodó B-21 Raider bombázóból

Nagy dobásra készül az Egyesült Államok: a tervezettnél is több épülhet az új lopakodó B-21 Raider bombázóból

A Northrop Grumman megerősítette, hogy a B-21 Raider stratégiai bombázó gyártásának felpörgetéséről szóló megállapodás megnyitja az utat a jelenleg tervezettnél nagyobb volumenű megrendelés előtt - írta a The War Zone (TWZ).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kegyetlen időszak várhat a magyar kertesház-tulajokra: ha ezt az egy dolgot nem léped meg, ellepnek a vérszívók

Kegyetlen időszak várhat a magyar kertesház-tulajokra: ha ezt az egy dolgot nem léped meg, ellepnek a vérszívók

A hatóság hangsúlyozza, hogy a vérszívók visszaszorításában a lakosságnak is kulcsszerepe van

BBC
Business Sport Travel Science
Wildfire has 'life of its own', says French minister, with blaze nine miles from Bordeaux outskirts

Wildfire has 'life of its own', says French minister, with blaze nine miles from Bordeaux outskirts

Fire crews are battling to contain the wildfire, as people in the city say they feel "anxious and fearful".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 16:46
Románia odacsapott az oroszoknak
2026. július 27. 14:26
Ritkán látott hajóroncs került elő a Dunából – videó
×
×