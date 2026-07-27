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Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetõje Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Miért csökkent a Tisza Párt népszerűsége? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter parlamenti beszédére

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Toroczkai László Polgár Judit iskolai végzettségével támadta Magyar Pétert, de egyet is értett néhány kormányzati intézkedéssel. Rétvári Bence (KDNP) szerint a jogi erőszak idejeként vonulnak bele ezek a hetek a politikatörténetbe. Bóka János (Fidesz) szocialista miniszterelnökök sorába helyezte a jelenlegi kormányfőt, a Tisza Párt szónoka végül papagájhoz és jóllakott óvodáshoz hasonlította a kereszténydemokrata frakcióvezetőt. Magyar Péter éles hangon adott viszonválaszt a szónoklatokra.

Magyar Péter hétfőn napirend előtt újra beszélt a parlamentben, ITT írtunk róla.

Szónoklatára a parlamenti frakcióvezetők, szónokok reagálhattak.

Toroczkai László (Mi Hazánk): sokszor említette a Mediánt korábban, most viszont a Mediánnál 5 százalékot esett a Tisza Párt, a Mi Hazánk mellett 9 százaléknyi szavazó áll. Segítenék, mi az oka ennek! Vannak jó kezdeményezései a kormánynak, a tűzifa áfacsökkentése, az iskolakezdési támogatás is, de megint hosszan beszélt Orbán Viktorról és a Fideszről. De hát mindenki láthatta a hétvégén a Hungaroringen, hogy még mindig ugyanaz az úri fiú a VIP-ből, mint korábban. Azt is magyarázza el, hogy miért alkalmatlan alkotmánybíró-jelölt Schiffer András vagy miért alkalmas államfőjelölt nyolc általánosával Polgár Judit, aki mellett semmi érvet nem sorakoztattak fel. Sokkal többet kellene arról is beszélni, hogy miért nincs víz a kutakban a Homokhátságban. Ugyanígy arról is, hogy mit jelent majd a Vitézy-féle útfelújítás Magyarországon. A Tusványos helyett most már arról is lehet beszélni, ültetnek-e antiszociális gyerekeket a honfitársaink mellé az iskolapadban.

Rétvári Bence (KDNP) szerint a jogi erőszak idejeként vonul be ez az időszak a magyar történelemben. Szerinte megszegte ígéretét Magyar Péter, hogy a nem vényköteles gyógyszerek áfája nem csökken, miközben az Orbán-kormány alatt valódi gyógyszerárcsökkentés történt, egyes szívgyógyszerek ára a fele alá is lement. Az iskolakezdési támogatásban méltánytalanságok vannak, a tűzifa-támogatást pedig az előző kormány vezette be. Közben a Tisza kormányzásának a nyertesei a bankok és a multicégek. Magyar Péter 2024-ben pedig még azt mondta, a magyar kormány minden feltételnek megfelelt az unióban, 2026-ban már ennek az ellenkezőjét. Ebből következik, hogy nincs összefüggő világképe. Ezért sem érti, amit Orbán Viktor Tusnádfürdőn mondott, Orbán Viktornak ugyanis van jövőképe. Beszéde végén Rákosi Mátyás egyik mondatáról vetette fel, hogy esetleg lehetnének Magyar Péter szavai.

Bóka János (Fidesz) szerint Lázár György, Horn Gyula és Medgyessy Péter után Magyar Péter a negyedik miniszterelnök, aki kilátogatott a Hungaroringre. Magyar Péter szerinte maga akar majd az államfői székben ülni, de ebben a Fidesz nem fog segíteni neki. A Tusványossal pedig úgy kell nem foglalkozni, hogy nem foglalkozik vele az ember, de ezt Magyar Péter nem értette meg, miközben korábban maga akarta, hogy hívják meg oda. Kijelentette: a Tisza Párt végighazudta a kampányt, 700 ezer gyerek helyett 400 ezer kap iskolakezdési támogatást, és a gyógyszeráfa tekintetében is keményebb javaslat volt az asztalon korábban. Felhívta a figyelmet, hogy nem volt szó a kamatstop kivezetéséről, most mégis meglépi a kormány. Ígérte, szembe fognak szállni a hatalmi önkénnyel, és támogatni fogják a szabadság köreit. Sonnevend Pál (AB) és Szeverényi Dávidnak (Kehi) munkájához sok sikert kívánt, figyelmeztette őket, hogy addig dolgozhatnak, ameddig Magyar Péter nem meneszti őket egy Facebook-kommentben. Ő is megerősítette, hogy a Fidesz nem vesz részt az új állami intézményi vezetők, köztisztviselők megválasztásában. Magyar Péter országjárásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza-szigetek nem kormányzati szereplők, márpedig velük találkozik majd Magyar Péter.

Bujdosó Andrea (Tisza Párt) szerint az ásítozás az úr a parlamentben ellenzéki oldalon, pedig indokolt lenne a figyelem, hiszen lassan mindenki láthatja, hogy ki akarta megakadályozni az uniós források érkezését. Bóka Jánost kijavította: nem AB-elnök lesz Sonnevend Pál. Rétvári Bencét pedig jóllakott óvodásnak és papagájnak nevezte. Orbán Viktornak is üzent: a parlament nem szolgáltató központ, nem inkubátorház és nem faiskola, hanem a törvénykezés háza. 25 vállalás van az azonnali intézkedések között: leállítják az indokolatlan költéseket, felállítják a vagyon-visszaszerzési hivatalt, feltárják a korrupciót, hazahozzák az uniós forrásokat, beindítják a gazdaságot. Iskolakezdési támogatás és gyógyszeráfa-megszüntetés jön, és a tűzifa áfáját is 5 százalékra csökkentik. Helyreállítják a nemzetközi kapcsolatokat, csatlakoznak az európai ügyészséghez, megszüntetik a politikai propagandát, a befolyást az állami intézményekben és a közmédiában is. Saját magukon kezdték a felelős gazdálkodás gyakorlását. A cinizmust és a pökhendiséget szintén a Fidesz szemére vetette.

Miniszterelnöki viszonválasz

Bóka Jánosnak: két mondat volt érdekes azok után, hogy Gulyás Gergely már teljesen eltűnt innen. Az egyik, hogy már nincs 2,4 millió fideszes, csak 1 millió. De beszéljünk az uniós forrásokról! Ön és a frakciótársai felelősek azért, hogy nem kapták meg eddig az emberek az uniós pénzeket. Most meg fogják, 3550 forint jut vasútfejlesztésre. Vonja vissza azt az alkotmánybírósági beadványt, amely megakadályozná az uniós pénzek érkezését! Sonnevend Pállal kapcsolatban pedig fel sem merül alkalmassági kérdés alkotmánybíróként.

Rétvári Bencének: hazudik templomból ki-be. Egy fillérrel nem emelték meg a tűzifakeretet, pedig kétszer annyi lett a tűzifa ára 2019 és 2026 között. De nyuszimotorokon pedig így is lopták a pénzt. A karaván halad, azon dolgozunk, hogy minél több teljesüljön a vállalásainkból. Azt mondja, hogy 450 milliárd forintot nyernek a bankok a kamatstop kivezetésével. De miért hazudnak az embereknek? Nem történt ilyen! És még mindig azt hiszik, ez szavazatot hoz a KDNP-nek, vagy megmenti a Fideszt a csődtől. Még mindig azon dolgoznak, hogy eltitkolják a korrupció részleteit. Biztos vagyok, hogy vannak még becsületes emberek, akik nem loptak annyit, mint Tuzson Bence.

Toroczkai Lászlónak: az EU-ban a Mi Hazánk politikusa sem szavazott igennel és nemmel sem az uniós források érkezésére. Schiffer András pedig a Tusványoson Marxtól, Engelstől, Lenintől eljutott Toroczkaiig. Remélem, megmagyarázza, hogy Schiffer tüntetett Horthy újratemetése ellen. NATO-ellenes kampányt folyatott, 1999-ben Gyurcsány Ferenc cégének dolgozott, 2004-ben Sólyom László kampányán dolgozik, 2026-ban pedig a Munkáspártot támogatja a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje.

Takács Péternek: ajándék póló a 4/5-ről, egy kötény latte avokádóval, valamint egy záróvizsga-tételsor.

Személyes érintettség okán Hankó Balázs (Fidesz) szót kapott, majd az ülést levezető elnök elvette tőle a szót, emrt eltért a tárgytól. Ezután a Fidesz és a KDNP képviselői a tiszások vastapsa mellett kivonultak az ülésteremből.

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Kezdőlap    Belföld    Miért csökkent a Tisza Párt népszerűsége? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter parlamenti beszédére

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Magyar Péter napirend előtt: be fogjuk mutatni a teljes orbáni örökséget
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Magyar Péter napirend előtt: be fogjuk mutatni a teljes orbáni örökséget
Három pillérre, a gyógyszeráfára, a tűzifaáfára és az iskolakezdési támogatásra alapozta Magyar Péter hétfői napirend előtti felszólalását, amelyen beszámolt 70 napos kormányzásának eddigi egyéb eredményeiről is. Értékelte a tusnádfürdői Orbán Viktor-beszédet is. „Kedves fideszesek, KDNP-sek, be lehet fejezni a nem voltam ott, nem tudtam semmiről-turnét” – mondta. A Tisza Párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, bejárja az országot – fogalmazott.
 

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