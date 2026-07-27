Újraindul a közvetlen légijárat Budapestről, átszállás 120 helyre

Hangsúlyozták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubajhoz, és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Közölték:

július 31-étől a flydubai gépei szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubaj között. A járatsűrűség 2026. október 25-étől napi szintre emelkedik.

A flydubai légitáraság több mint 137 millió utast szállított 2009-es indulása óta. A légitársaság 97 Boeing 737-es repülőgépet üzemeltet.