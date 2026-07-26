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Nyitókép: Unsplash.com

Vége a titkos filmezésnek: tiltani kezd a Meta egyes videókat

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Tiltani kezdi a Meta azokat a felhasználókat, akik a cég okosszemüvegével titokban készített, másokat kihasználó vagy zaklató videókat tesznek közzé a közösségi oldalakon – számolt be a Business Insider.

Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint az ilyen tartalmakat törölni fogják a platformról. „Nem szeretnénk, ha az emberek titokban videóznának és zaklatnának másokat, majd ezt posztolnák a platformunkra” – fogalmazott.

Az Engadget szerint gyakran találkozni olyan videókkal, amelyekben a tartalomgyártók az okosszemüveggel rögzítik, ahogy másokkal tréfálkoznak vagy nőket szólítanak le nyilvános helyeken. A felvételeken szereplők sokszor nem is tudják, hogy videózzák őket, a készítők pedig később a közösségi médiában teszik közzé a felvételeket – idézi a hvg.hu.

A Business Insider szerint már több olyan profilt is tiltottak, amelyek rendszeresen nőket filmeztek nyilvános helyeken, majd a felvételeket az Instagramon publikálták.

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Kezdőlap    Tudomány    Vége a titkos filmezésnek: tiltani kezd a Meta egyes videókat

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