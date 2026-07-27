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Takarítók az óbudai Hajógyári-szigeten a 30. Sziget fesztivál zárása után, 2024. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Lezárták a Hajógyárit, már zajlanak a Sziget Fesztivál előkészületei

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A teljes lezárás augusztus 22-ig lesz érvényben.

Már teljes lezárás van érvényben a Hajógyári-szigeten a Sziget Fesztivál előkészületei miatt: a terület vasárnap este 8 órától egészen augusztus 22-e, szombat reggel 8 óráig nem látogatható. Kivételt csak a Hajógyári-sziget területén zajló programok jelentenek – írja a Portfolio Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata korábbi közleménye alapján.

A lezárások a közlekedést is érintik: a K-hidat már július 20-án lezárták az autóforgalom elől, a szigetre behajtani kizárólag a H-hídon keresztül lehet a Sziget Zrt. által kiadott építő-bontó behajtási engedéllyel. Sportolási vagy kutyasétáltatási céllal jelenleg nem lehet behajtani a szigetre.

A rakparti forgalomkorlátozás augusztus 6-án 20 órától augusztus 16-án éjfélig tart majd.

A Hajógyári-szigeten a programok augusztus 8-tól augusztus 16-a hajnalig zajlanak. A sziget augusztus 22-én reggeltől részlegesen nyílik meg, teljes korlátozásmentes látogatásra pedig szeptember 1-jétől lesz lehetőség, bár kisebb utómunkák és takarítások ekkor még előfordulhatnak.

Ősszel pedig megkezdődik az óbudai K-híd teljes körű rekonstrukciója. A munkálatok várhatóan 2027 végére fejeződnek be teljesen. A beruházás során az építmény úgy kap korszerűbb, biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrzi jellegzetes arculatát, ráadásul a kivitelezést a Hajógyári-szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat.

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