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A nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, különböző címletek.
Nyitókép: fotó: Infostart

Mégsem vesztek el teljesen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok – a kereskedőknél

Infostart

Augusztus 31-ig kitolná a jogalkotó az élelmiszer-kereskedők számára az úgynevezett nyugdíjas élelmiszer-utalványok visszaváltását, mert sok panasz jött arról, hogy nem volt módjukban eddig visszaváltani őket. A nyugdíjasokra most nem vonatkozik semmilyen külön szabály.

Már társadalmi egyeztetési szakaszban van az a rendeletterv, amely a nyár végéig póthatáridőt biztosíthat azoknak az élelmiszer-kereskedőknek, akik a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer-utalványokat nem váltották be az eredeti határidőig, de az utólagos elszámolás miatt már nem a bankokhoz kell menni, hanem a Magyar Államkincstárba, ott győződnek meg az utalványok eredetiségéről majd adják át az ellenértéket.

Mint a rendeletterv portfoliós összefoglalójából kiderül, augusztus 31. volt eredetileg a határidő az utalványok pénzzé tételére, ez módosult most.

A nyugdíjasokra, ez fontos, nem vonatkozik emiatt semmi kötelezvény, kizárólag azokra a kereskedőkre, akiknél utalványokkal fizettek, de korábban nem váltották be ezeket.

A pénzforgalmi számlával rendelkező vállalkozások átutalással kapják meg az összeget, a számlával nem rendelkezők pedig készpénzben.

Ismert, a nyugdíjas élelmiszer-utalvány egyszeri, 30 ezer forintos állami juttatás volt, amelyet 2025-ben kaptak a nyugdíjasok és egyes nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Az utalványokat kizárólag hideg élelmiszer vásárlására lehetett felhasználni, és 2025. december 31-éig voltak érvényesek. A mostani módosítás ezen nem változtat: az utalványokat továbbra sem lehet újra felhasználni vagy meghosszabbítani, a tervezet csupán a kereskedők számára biztosít egy póthatáridőt a még be nem váltott utalványok elszámolására.

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Kezdőlap    Belföld    Mégsem vesztek el teljesen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok – a kereskedőknél

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