Orbán Viktor: „ez bűncselekmény”

„Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik. Ez bűncselekmény” – írja Orbán Viktor minsizterelnök Facebook-posztjában, hozzátéve: „kizárták a politikából személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét és legerősebb vezetőit. Ezzel felszámolták a demokráciát”.

A volt kormányfő szerint „Személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt. Ezzel pedig megszüntették a jogállamot is” – írja Orbán Viktor.