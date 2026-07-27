Negyedmillióan kérik az augusztus 20-i tűzijáték eltörlését – a miniszternél az ügy

Minden idők legtöbb aláíróval rendelkező magyar online petíciója lett az A-hang oldalán futó „Nem akarunk tűzijátékot! Tűzijáték helyett aszályvédelmet!” című aláírásgyűjtés, amely ezen a linken érhető el.

Szalóky Viktort, az A-hang politikai igazgatója elmondta: „a mi álláspontunk az az, hogy augusztus 20-át meg lehet büszkén és méltóságteljesen ünnepelni, sőt ezt hangsúlyozzuk,

meg is kell ünnepelni, de úgy gondoljuk, hogy a tűzijátékra fontos és lehetséges, hogy különböző alternatívákat találjunk,

és erről szól maga a petíció”.

Mint fogalmazott, az aláírásgyűjtés még akkor indult az Orbán-kormányok idején, amikor a legnagyobb gazdasági válság és rekordinfláció mellett döntött úgy a kormány, hogy minden idők legnagyobb tűzijátékát lövi fel augusztus 20-án.

„Akkor indult a petíció, és rendszerint falakba ütköztünk. Úgy láttuk, hogy most van fogadókészség az új kormányzat részéről, ezért folytattuk a petíciót, amit aztán több mint negyedmillióan aláírtak, és végül múlt pénteken, július 24-én átadtuk az élő környezetért felelős minisztériumnak” – mndta Szalóki Viktor.

Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, a cikk írásának időpontjában 262 227 aláírásnál tartottak.

„A minisztérium átvette a petíciót, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezen a héten Gajdos László miniszter úr elé fog kerülni az ügy, és ha szükséges, akkor tárcaközi egyeztetésre is beviszik, ha nem csak az élő környezetért felelős minisztérium érintett az ügyben” – mondta Szalóki Viktor, aki szerint a Duna felett a korábbi években már megszokott drónshow, az állami ünnep helyszínein pedig díszes fényfestés kísérhetné a rendezvényeket, amely sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb megoldás lenne.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.