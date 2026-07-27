ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.37
usd:
315.25
bux:
144539.43
2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzijáték a Duna felett Budapesten az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén 2024. augusztus 20-án. Balról az Országház.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Negyedmillióan kérik az augusztus 20-i tűzijáték eltörlését – a miniszternél az ügy

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Már több mint negyedmillióan írták alá azt a petíciót, amelynek célja, hogy többé ne legyen drága és környezetszennyező tűzijáték augusztus 20-án Budapesten. Az aHang pénteken adta át a petíciót az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnak.

Minden idők legtöbb aláíróval rendelkező magyar online petíciója lett az A-hang oldalán futó „Nem akarunk tűzijátékot! Tűzijáték helyett aszályvédelmet!” című aláírásgyűjtés, amely ezen a linken érhető el.

Szalóky Viktort, az A-hang politikai igazgatója elmondta: „a mi álláspontunk az az, hogy augusztus 20-át meg lehet büszkén és méltóságteljesen ünnepelni, sőt ezt hangsúlyozzuk,

meg is kell ünnepelni, de úgy gondoljuk, hogy a tűzijátékra fontos és lehetséges, hogy különböző alternatívákat találjunk,

és erről szól maga a petíció”.

Mint fogalmazott, az aláírásgyűjtés még akkor indult az Orbán-kormányok idején, amikor a legnagyobb gazdasági válság és rekordinfláció mellett döntött úgy a kormány, hogy minden idők legnagyobb tűzijátékát lövi fel augusztus 20-án.

„Akkor indult a petíció, és rendszerint falakba ütköztünk. Úgy láttuk, hogy most van fogadókészség az új kormányzat részéről, ezért folytattuk a petíciót, amit aztán több mint negyedmillióan aláírtak, és végül múlt pénteken, július 24-én átadtuk az élő környezetért felelős minisztériumnak” – mndta Szalóki Viktor.

Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, a cikk írásának időpontjában 262 227 aláírásnál tartottak.

„A minisztérium átvette a petíciót, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezen a héten Gajdos László miniszter úr elé fog kerülni az ügy, és ha szükséges, akkor tárcaközi egyeztetésre is beviszik, ha nem csak az élő környezetért felelős minisztérium érintett az ügyben” – mondta Szalóki Viktor, aki szerint a Duna felett a korábbi években már megszokott drónshow, az állami ünnep helyszínein pedig díszes fényfestés kísérhetné a rendezvényeket, amely sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb megoldás lenne.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Negyedmillióan kérik az augusztus 20-i tűzijáték eltörlését – a miniszternél az ügy

aszály

tűzijáték

petíció

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hír a napelemeseknek: megugorhat a termelés egy különleges jelenség miatt

Jó hír a napelemeseknek: megugorhat a termelés egy különleges jelenség miatt

Részben az El Niño hatására a megszokottnál több napsugárzás érheti Magyarországot az év második felében, ami kedvez a napenergia-termelésnek. Hasonló okból a rekorddöntő hőhullámot hozó júniusban ismét a napenergia lett az EU legnagyobb áramforrása: a naperőművek termelték meg az EU-ban előállított villamos energia 25%-át, ami korábban még sosem fordult elő. Magyarországon szintén a napelemek vitték a prímet május után júniusban is, meghaladva a Paksi Atomerőmű termelését, a teljes hazai áramtermelés majd 41%-át adva, a havi villamosenergia-felhasználás közel 37%-át fedezve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok

Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok

A hőség különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, így a nagy kánikulák idején bárhol megvan az esély, hogy találkozunk kórokozókkal a hazai vizekben. Egyes helyeken nagyobb eséllyel.

BBC
Business Sport Travel Science
French wildfire creates lightning storm as it threatens Bordeaux

French wildfire creates lightning storm as it threatens Bordeaux

"It felt like we were in a warzone," an evacuated resident tells the BBC, as crews continue to tackle blazes - including planes dropping retardant.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 27. 13:04
Magyar Péter napirend előtt a parlamentben – cikkünk folyamatosan frissül
2026. július 27. 12:46
Egyre több részlet ismert a gyermekotthon tetejéről lezuhant lány ügyében
×
×