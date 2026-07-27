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Hankó Balázs, a Fidesz képviselõje felszólal az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Hankó Balázs miatti kivonulás következményekkel jár a parlamentben

Infostart / MTI

A Fidesz és KDNP kezdeményezésére összehívják a házbizottság rendkívüli ülését hétfő délután, miután a két ellenzéki frakció kivonult a parlament üléséről.

Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el a termet, hogy a miniszterelnök hétfői felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs (Fidesz) emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó – arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól – megvonta tőle a szót.

Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök újságíróknak azt mondta, hogy igyekszik megfelelni a házszabálynak, az országgyűlési törvényben foglalt kötelezettségeinek. Szavai szerint ez egyeseknek úgy tűnhet, hogy egyfajta keménykedés, de csak annyi történik, hogy próbálja betartani azokat a szabályokat, amelyek egyaránt érvényesek mindenkire, „akár a miniszterelnök úrra is, akinek a múlt héten ugyanazt a tájékoztatást és kioktatást mondtam el, mint bármelyik ellenzéki képviselőnek”. Ez nem több, mint az, hogy komolyan vesszük az Országgyűlés méltóságát és a szabályokat – szögezte le.

Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a múlt héten és azt megelőzően is többször felmerült a személyes érintettség témája, de „többszöri próbálkozásunk ellenére úgy tűnik, hogy nem tudják vagy nem akarják megérteni egyes képviselők”, miről szól ez a lehetőség. Megjegyezte, az ülést vezető elnöknek nem kötelessége személyes érintettség okán megadnia a szót, de ha megteszi, akkor a képviselőnek kötelessége indokolni, hogy miért szeretne felszólalni. Hangsúlyozta, eddig is valamennyi ilyen esetben szóban tájékoztatta a felszólalni kívánókat, hogy magasabb a tűrési kötelezettségük, mint egy civilnek. Hozzáfűzte, a személyes érintettség okán a felszólaló nem térhet ki más politikai kérdésekre.

A vitatott kivonulást megelőzően Hankó Balázs eleget tett az indokolási kötelezettségének, de ezt követően direkt politikai véleménynyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta, és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe – ismertette meglátásait.

Kérdezték, hogy számíthatnak-e büntetésre a rendszeresen hiányzó képviselők, amire azt válaszolta, hogy az előző hónap hiányzásainak esetében még Forsthoffer Ágnes, a jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök intézkedett. Hangsúlyozta, az az álláspontjuk, hogy a képviselőknek kötelességük dolgozni. Hozzátette, Forsthoffer Ágnessel úgy állították fel a szabályrendszert, hogy léteznek szabályszerű távolmaradások, egészségi vagy más problémák, amelyek igazoltaknak minősülnek, de ragaszkodnak ezek igazolásához, mert „bemondásra nincsenek” egészségi gondok. A házszabály egyébként lehetőséget ad arra, hogy egy képviselő a szavazások 25 százalékáról indokolás nélkül távol maradjon – emlékeztetett. Aki ennél többről marad távol, annak számolnia kell a szankciókkal – közölte.

Azt is mondta, hogy a házszabálysértések egyre gyakoribbak, és nem lehet hagyni, hogy növekvő tendenciát mutassanak. Megjegyezte, hogy egészen új jelenségek is megjelentek, például a múlt héten egy frakcióvezető személyes érintettség okán másnak a nevében és képviseletében beszélt. Magától értetődő, hogy ez a jogintézmény nem erről szól, „ezeket le fogjuk keverni” – összegzett Hallerné Nagy Anikó.

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Kezdőlap    Belföld    A Hankó Balázs miatti kivonulás következményekkel jár a parlamentben

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