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A Peljesac híd a horvátországi Komarna közelében 2022. július 26-án, az átadás napján. A 420 millió eurós költséggel a kínai China Road and Bridge Corporation (CRBC) által megépített híd a szárazföld és a Peljesac-félsziget között ível át 55 méter magasságban a tengeröböl fölött, és így megteremti az összeköttetést Bosznia-Hercegovina tengerpartjának elkerülésével az attól északra és délre húzódó, Horvátországhoz tartozó Adria-parti területek között.
Nyitókép: MTI/EPA

Máris javítani kell a négy éve átadott hidat, sok nyaraló bosszankodhat a lezárások miatt

Infostart / MTI

Repedések jelentek meg a négy éve átadott, Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő Peljesac-híd mind a hat pillérének beton védőrétegében, ezért októberben megkezdik javítást, amely várhatóan nyolc hónapig tart – írta a Jutarnji List című horvát napilap hétfőn.

A 2,4 kilométer hosszú híd a Peljesac-félsziget és a horvát szárazföld között ível át, és lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé.

A Horvát Közutak (HC) közlése szerint a hibák nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, és nem veszélyeztetik sem az építmény stabilitását, sem a közlekedés biztonságát.

A repedések a pillérek vasalását védő külső betonrétegben alakultak ki, egy részükben nedvességet és vizet is észleltek. A javítással azt akarják megakadályozni, hogy a tengervíz és a só elérje az acélbetéteket, és hosszabb távon korróziót, illetve a beton leválását okozza.

A lap szerint a 3,5-6 centiméter mély repedések közül az elsőket már az építkezés idején észlelték, azóta pedig valamennyi pilléren kiterjedt repedésháló alakult ki. A 2022-es műszaki ellenőrzés idején a hivatalos közlések még csak kisebb hiányosságokról szóltak.

A munkálatok várhatóan 2027 júniusáig tartanak. A forgalmat nem állítják le, de időszakos sávlezárások lehetnek.

A költségeket a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation viseli, amely tízéves garanciát vállalt a kivitelezési hibák kijavítására.

A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 420 millió euróba (mintegy 152,3 milliárd forintba) került. Ebből 357 millió eurót az Európai Unió kohéziós alapjaiból biztosítottak. A beruházás Horvátország egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése volt.

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