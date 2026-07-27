Ritkán látott hajóroncs került elő a Dunából – videó

Több tucat hajó úszott a zöld iszapban Újvidék kikötőjében – ez maradt meg mindössze, miután a Duna vize jelentősen apadt, az ilyenkor megszokott útjukon lankadatlanul vonuló uszályokat a folyó mélyebb szakaszain várakozásra kényszerítve.

Belgrádban egy étteremtulajdonos egy asztalt és székeket helyezett egy kőrakásra, amely a folyó közepén emelkedett ki.

Szerbia üzemanyag-importja a júliusi havi cél 25 százalékára esett vissza, mivel az alacsony Duna-vízszint miatt a kereskedelmi hajók csupán 30-40 százalékos kihasználtsággal voltak kénytelenek működni.

Horvátországban az alacsony vízállás miatt felszínre került Hosszúlovász (horvátul Lovas) egy 1937-ben elsüllyedt teherhajó. Kelet-Szerbiában egy 1944-ben elsüllyedt német folyami flottilla rozsdás roncsai bukkantak elő a Dunából, veszélyeztetve a hajózást.

Az elhúzódó hőhullámok és az aszály Európa-szerte sújtja a vízi forgalmat.