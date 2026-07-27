Elképesztő kokainfogás, a szállítmány végső értéke 180 milliárd forint

A kábítószerre egy ultragyors, merev falú óceánjáró felfújható csónakon bukkantak rá, amelyet a csempészek általában arra használnak, hogy „kihalásszák”" a Dél-Amerikából érkező nagy hajók által a tengerbe dobott illegális rakományokat – közölte a pénzügyőrség.

A hajón tartózkodó négy embert őrizetbe vették, két spanyolt, egy gibraltári lakost és egy Olaszországban élő albán férfit.

A műveletet a spanyol és a portugál hatóságokkal együttműködésben hajtották végre, a nyomozást az észak-olaszországi Brescia városában dolgozó olasz ügyészek koordinálták.

„A kokain nagykereskedelmi értékét mintegy 78 millió euróra (mai árfolyamon: 28 milliárd forint) becsülik. Ha a kábítószert a rendeltetési helyre szállították volna, és kiskereskedelmi forgalmazás céljából hígították volna, mintegy 500 millió euró (mai árfolyamon: 180 milliárd forint) bevételt hozhatott volna” – derült ki a dokumentumból.

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