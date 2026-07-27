Fontos változások a közlekedésben a Déli Körvasút fejlesztése miatt – itt vannak a részletek

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook-oldalán egyebek mellett azt is közölte, hogy a Déli Körvasút révén sűríteni lehet majd az agglomerációból a vasúti közlekedést és több távolsági vonat mehet át Budapesten. A tárcavezető úgy véli, az egész ország közlekedését átalakítja az új acélhíd.

A miniszter kiemelte, hogy úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal villamosokra, HÉV-ekre, metrókra és nem kell bemenniük a fejpályaudvarokra, amik kapacitáshiányosak, emellett kerülő is.

A MÁV-csoport hétfőn közleményében arról tájékoztatott, hogy a Déli Körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. Hétfőn napközben több martonvásári Z30-as vonat nem közlekedik, helyettük a hasonló időpontban induló S36-os vonatokkal lehet utazni, amelyek Tárnokig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Keleti pályaudvarról

11.40-kor,

12.40-kor,

13.40-kor

és 15.40-kor Bécs felé induló Railjet xpress vonatok, valamint a Csárdás EuroCity csak Budapest-Kelenföldtől közlekednek.

A Bécs felől érkező, a Keleti pályaudvarra

10.19-kor,

11.19-kor,

12.19-kor,

valamint 14.19-kor érkező Railjet xpress és Csárdás EuroCity vonatok csak Budapest-Kelenföldig közlekednek.

Az Ungvárról Budapesten át Bécsbe tartó Tisza-Szamos EC a keleti országrészben csak Szolnokig és a megszokottnál korábban közlekedik. Átszállás után Szolnokról 12.59-kor gyorsvonat indul a Keleti pályaudvarra. A Bécsből Budapesten át Ungvárra tartó Tisza-Szamos EC a nyugati országrészben csak Kelenföldig közlekedik, a keleti országrészben pedig csak Szolnoktól jár. A Keleti pályaudvarról 13.40-kor belföldi gyorsvonat indul Szolnokra.

Hétfőn a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között a 4-es metrón mindkét irányban elfogadják a Tisza-Szamos EC-re váltott jegyeket.

Emellett szerdától szombatig, valamint augusztus 5-én, 6-án és 8-án másnapra virradóan éjszakánként a München felől érkező, a Keleti pályaudvarra az eredeti menetrend szerint 0.19-kor érkező Railjet xpress, valamint a Zágráb felől érkező, a Keleti pályaudvarra az eredeti menetrend szerint 0.24-re érkező Agram InterCity csak Kelenföldig közlekedik, innen a vonat érkezése után MÁVBuszok indulnak a Keleti pályaudvarra – áll a közleményben.