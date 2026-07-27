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Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Holttest volt a leégett házban Budapesten

Infostart / MTI

Holttestet találtak a Budapest XIV. kerületében hétfő hajnalban kigyulladt házban – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Kalocsai utcában egy családi ház, egy melléképület, valamint az udvaron nagy mennyiségben, több méter magasan felhalmozott szemét gyulladt ki hajnali négy órakor, a tűzoltók kiérkezésekor az épületek teljes terjedelmükben, a szemét több száz négyzetméteren égett. A fővárosi hivatásos, valamint a zuglói és rózsadombi önkéntes tűzoltók kilenc vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését, az oltás a délutáni órákban még tartott.

Az utómunkálatok és a romok átkutatása jelenleg is tart – tették hozzá.

(A nyitókép illusztráció)

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