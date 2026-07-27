Megkötözte és megerőszakolta a túrázót

A sértettnek kirándulás közben útját állta egy ismeretlen férfi , megtámadta, a kezeit hátrakötötte, és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadászleshez vitte, ahol megerőszakolta, és elvette több tízezer forintját – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.

A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit még aznap délután elfogtak, előállítottak, őrizetbe vétele mellett kihallgattak, majd kezdeményezték a letartóztatását.