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Nemi erőszak egy zirci vadászlesnél
Nyitókép: police.hu

Megkötözte és megerőszakolta a túrázót

Infostart / MTI

Szexuális erőszak és kifosztás miatt őrizetbe vett a rendőrség egy 49 éves férfit, aki vasárnap a déli órákban megerőszakolt egy nőt egy Zirc környéki erdőben, majd elvette a pénzét.

A sértettnek kirándulás közben útját állta egy ismeretlen férfi , megtámadta, a kezeit hátrakötötte, és egy szikével megfenyegette. Ezután az egyik vadászleshez vitte, ahol megerőszakolta, és elvette több tízezer forintját – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.

A veszprémi rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit még aznap délután elfogtak, előállítottak, őrizetbe vétele mellett kihallgattak, majd kezdeményezték a letartóztatását.

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nemi erőszak

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