NMHH: megjelent a felhívás a Közszolgálati Tanács új tagjainak delegálására

A közleményben felidézték a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának megfelelően a korábbi Közszolgálati Testület július 26-tól Közszolgálati Tanácsként működik tovább, létszáma pedig 15-ről 18-ra bővül.

A módosítással egy-egy tagot delegálhatnak az átalakuló közmédia működését ellenőrző testületbe a Magyarországon bejegyzett gyermekek jogainak védelmével foglalkozó, környezet-, természet- és állatvédelmi, valamint kulturális szakmai szervezetek – tették hozzá.

Tájékoztatásuk szerint a jelentkezés első lépése az NMHH hivatalánál történő nyilvántartásba vétel, amely során a szervezeteknek az NMHH honlapjáról letölthető jelentkezési lapot kell kitölteniük, és meg kell nevezniük a Közszolgálati Tanácsba delegálni kívánt embert is.

A jelentkezési dokumentációt úgy kell benyújtani – postai úton vagy személyesen –, hogy legkésőbb augusztus 26-án 14 óráig beérkezzen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalához (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.). A határidő elmulasztása jogvesztő - hívták fel a figyelmet.

A részletes jelentkezési feltételek, a felhívás teljes szövege, valamint a jelentkezési lap az NMHH honlapján érhető el: https://nmhh.hu/cikk/260788/Harom_uj_tagot_var_a_korabban_Kozszolgalati_Testuletkent_mukodo_Kozszolgalati_Tanacs.