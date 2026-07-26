ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 26. vasárnap Anikó, Anna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi vízzel locsolja magát a nyári forróságban.
Nyitókép: Pexels

5764 francia halálát írják az idei nyári hőhullám számlájára

Infostart / MTI

Az első hőhullám rövidebb és kevésbé intenzív volt, mint a júniusi.

Franciaországban 5764 többlethalálozást regisztráltak a június 17. és július 2. közötti szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele három nap alatt, június 25. és 27. között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa – jelentette be a párizsi egészségügyi minisztérium szakszolgálata.

Ez a halálozási növekedés – amelybe minden halálokot beszámítottak, és amelyet még nem lehet bizonyosan a hőségnek tulajdonítani – „minden 15 év feletti korcsoportban" megfigyelhető volt, „45 éves kor felett pedig jelentős növekedéssel", amit a közegészségügyi ügynökség példátlannak tart.

A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politika csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra.

A június végén Franciaországot 16 napig sújtó rendkívüli hőhullám szinte elviselhetetlen körülményeket eredményezett, valamennyi korosztályt egybe véve a hőguta és a kiszáradás miatt szükséges orvosi beavatkozások száma hatszorosára, illetve négyszeresére nőtt. A korai és júniusban példátlan kánikula alatt idén három olyan nap is volt, amikor a legmelegebb átlaghőmérsékleteket mérték az országban 1947 óta.

A 2003 augusztusában három hétig tartott történelmi hőhullámnak 15 ezer áldozata volt Franciaországban, főként idősek, akik közül sokan orvosi felügyelet alatt álló idősek otthonában, de többen közülük saját otthonukban, egyedül éltek. Az idei júniusi hőhullámot a szakemberek intenzívebbnek tartják a 2003-asnál, és szinte az egész francia népességet érintette a 96-ból 92 megyében egy olyan időszakban, amikor még tartott a tanítás az iskolákban, és a szabadságolások időszaka sem kezdődött meg.

A mostani többlethalálozás kétharmada is 75 éves és annál idősebb embereket érintett, akik az egészségük miatt kiszolgáltatottabbak. A hőhullám idén azonban a 45-64 éves korosztály számára is rendkívül halálosnak bizonyult, 979 halálesettel, ami 55 százalékos növekedés az év ezen időszakában ebben a korosztályban várható halálozásokhoz képest.

Ezek az adatok még mindig nem véglegesek, azokat a szakszolgálat őszre várja, de a tendencia megerősíti a klímaváltozásnak az egészségre gyakorolt erős hatását.

A júniusi 5764 halálesetet megelőzően az idei év első hőhulláma alatt május 24. és 28. között háromszáz többlethalálozást regisztráltak. Az első hőhullám rövidebb és kevésbé intenzív volt, mint a júniusi.

Tavaly a szakszolgálat végleges összesítése szerint 5700 olyan halálesetet jelentettek, amelyet a 2025-ös nyár folyamán hőhatásnak tulajdonítottak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    5764 francia halálát írják az idei nyári hőhullám számlájára

halál

francia

hőhullám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lando Norris nyerte a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Lando Norris nyerte a Forma–1-es Magyar Nagydíjat

Norris csapattársa, Oscar Piastri váltóhiba miatt néhány körrel a befutó előtt a második helyről esett ki. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen. A vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli lett a harmadik, és 50 pontra növelte előnyét a pontversenyben.
 

Így még nem hallotta a Himnuszt: hátborzongató pillanat a Hungaroringen a rajt előtt – videó

Magyar Péter nyilatkozott a Forma–1 további sorsáról

Hungaroring: már a Forma–2-esek is befutottak, jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj

Magyar Nagydíj: már véget is ért egy verseny a Hungaroringen

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás

A Tisza Párt frakciója Sonnevend Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba megüresedett helyére, a parlament pedig már hétfőn megválaszthatja a testület új tagját. Három településen tartottak ma időközi önkormányzati választást: Bárdudvarnokon és Bakócán polgármestert és képviselőket választottak, Békéscsabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaztak. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, ezt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. Megújul a Népliget és a Planetárium. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter

Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter

A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100 százalékos, illetve 70 százalékos mértékű kamattámogatást hirdetett Bóna Szabolcs

BBC
Business Sport Travel Science
Firefighters battle wildfire as tens of thousands evacuated near Bordeaux

Firefighters battle wildfire as tens of thousands evacuated near Bordeaux

More than 330,000 people have now been evacuated from wildfires across France and Spain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 26. 07:37
Vége a titkos filmezésnek: tiltani kezd a Meta egyes videókat
2026. július 25. 14:22
Egy lépéssel közelebb a sci-fihez: így teljesített Elon Musk óriásrakétája – videó
×
×