ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.76
usd:
301.44
bux:
134401.43
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gyér, haldokló növényzet a szárazságtól kirepedezett földön.
Nyitókép: Unsplash

125 éve nem volt ilyen száraz április, csak 2007-ben

Infostart / MTI

A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius-fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991-2020-as évek 11,45 fokos átlagától.

Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő.

A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt: a csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – csupán 4,1 milliméter volt, ami 90 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 40,3 milliméteres átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta – írták.

Hozzátették: az ország körülbelül 35 százalékán, északon egy nagyobb összefüggő területen az idei volt a legszárazabb április, és több meteorológiai állomáson semmi csapadék nem hullott a hónapban. A kevésbé száraz Alpokalján is csupán 20 milliméter körüli értékeket mértek.

Az infografika szerint 1901 óta a legszárazabb április 2007-ben volt, akkor mindössze 2,6 milliméter esett országos átlagban.

Kezdőlap    Tudomány    125 éve nem volt ilyen száraz április, csak 2007-ben

aszály

csapadék

április

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Újabb képviselők kapták meg mandátumukat

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Legfőbb ügyész: ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerezzük

VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kémbotrány az angol fociban: bokorban bújkálva videózta az ellenfelét az elemző

Kémbotrány az angol fociban: bokorban bújkálva videózta az ellenfelét az elemző

A Middlesbrough állítása szerint rajtakaptak egy elemzőt, amint a bokrok közül titokban videózta az edzésüket, alig 48 órával a Championship-rájátszás elődöntője előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 12:17
Darázsfaj viseli mostantól a születésnapos David Attenborough nevét
2026. május 8. 04:52
Egy ősi múmia darabja írhatja újra a dél-amerikai történelmet
×
×