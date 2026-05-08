125 éve nem volt ilyen száraz április, csak 2007-ben

A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius-fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991-2020-as évek 11,45 fokos átlagától.

Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő.

A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt: a csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – csupán 4,1 milliméter volt, ami 90 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 40,3 milliméteres átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta – írták.

Hozzátették: az ország körülbelül 35 százalékán, északon egy nagyobb összefüggő területen az idei volt a legszárazabb április, és több meteorológiai állomáson semmi csapadék nem hullott a hónapban. A kevésbé száraz Alpokalján is csupán 20 milliméter körüli értékeket mértek.

Az infografika szerint 1901 óta a legszárazabb április 2007-ben volt, akkor mindössze 2,6 milliméter esett országos átlagban.