ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kétélű fegyver a mesterséges intelligencia, ezt a kiberbűnözők is nagyon jól tudják

Infostart

Az AI szerepe napjainkban igencsak kettős: jelentősen erősíti a védekezési képességeket, ugyanakkor sosem látott hatékonyságú és gyorsaságú eszközt ad a támadók kezébe. Egyetlen meggondolatlan kattintás is elég lehet ahhoz, hogy a hackerek hatalmas kárt okozzanak.

Egy rosszul megírt e-mail, egy túl gyors kattintás vagy egy automatikusan használt AI-eszköz ma már elég lehet ahhoz, hogy érzékeny adatok kerüljenek rossz kezekbe – írja a Pénzcentrum, hozzátéve, hogy nemcsak a támadókat teszi hatékonyabbá, hanem új, nehezen felismerhető kockázatokat is hoz.

A szakértők szerint 2026-ra az AI-hoz köthető adatszivárgás válik az egyik legsúlyosabb digitális fenyegetéssé. A szervezeteknek egyszerre kell lépést tartaniuk az innovációval és megőrizniük a biztonságot, miközben a szabályozási keretek és az emberi szakértelem gyakran nehezen követi a technológiai fejlődést.

A Statista friss felmérése szerint 2025 augusztusa és októbere között a megkérdezett több mint 800 szakértő 34 százaléka azt mondta, a generatív AI által okozott adat­szivárgás jelenti 2026 legnagyobb mesterséges intelligenciához kapcsolódó kockázatát.

Ez jelentős elmozdulás az előző évekhez képest, amikor még a támadók technológiai fejlődése számított a fő fenyegetésnek.

A tanulmány készítői szerint a generatív AI beépülése a napi munkafolyamatokba új szintre emeli az adatvesztés és a gazdasági kémkedés kockázatát. A megkérdezett vezetők 62 százaléka számolt be arról, hogy saját vállalatát vagy szakmai hálózatát érintette AI‑hoz köthető adat­szivárgás az elmúlt évben, összességében pedig 73 százalék tapasztalt valamilyen kiberalapú csalást, ami a phishing szélsőséges elterjedtségét mutatja.

További gyakori fenyegetést jelent még a vállalatokra egyrészt a számla- és fizetési csalások (37 százalék), másrészt a személyazonosság-lopások (32 százalék). A mesterséges intelligencia egyre kifinomultabbá teszi ezeket a módszereket, miközben a generatív AI miatt a támadások száma is drámaian növekszik.

A Global Cybersecurity Outlook 2026-os jelentése szerint pedig az AI elterjedése és a kiberfelkészültség közötti kapcsolat új egyenlőtlenségeket is teremt.

A felmérésben részt vevő válaszadók 94 százaléka szerint az AI lesz a kiberbiztonság legmeghatározóbb változást hozó tényezője 2026-ban, ami egyébként már 2025-ben is elég jelentős volt.

A különböző szervezetek közel kétharmada is számol már geopolitikai indíttatású kibertámadásokkal, beleértve a kritikus infrastruktúrák elleni akciókat és a kiberkémkedést. Ezzel párhuzamosan csökken a nemzeti felkészültségbe vetett bizalom: a válaszadók 31 százaléka alacsonynak ítéli országa képességét egy jelentős kiberválság kezelésére.

A legtöbb kibertámadás ma már nem úgy kezdődik, hogy a hackerek egy ritka technikai hibát keresnek egy programban, hanem sokkal egyszerűbb módszert választanak: megszerzik egy felhasználó hozzáférését, és úgy lépnek be a rendszerbe, mintha jogos tulajdonosok lennének, például ellopott, kicsalt jelszóval, aktív bejelentkezés eltérítésével.

A 2025-ös adatok alapján az esetek döntő többségében valamilyen ilyen visszaélés is szerepet játszott.

„Identitásalapú” támadás esetén nem csak jelszólopásra kell gondolni, ugyanis gyakori trükk az is, amikor a támadó ráveszi az áldozatot egy megtévesztő e-maillel vagy üzenettel, hogy maga adja meg az adatait. Más esetekben a támadó egy már bejelentkezett munkamenetet használ ki, vagy olyan jogosultságokat, amelyek túl széles hozzáférést adnak egy felhasználónak vagy rendszernek. Ezek a belépések kívülről teljesen szabályosnak tűnnek, ezért a védelem gyakran későn reagál.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a behatolások jelentős része ilyen módon indul. A leggyakoribb belépési út a megtévesztésen alapuló támadás, például hamis e-mailek vagy üzenetek formájában. Ezt követik azok az esetek, amikor ellopott jelszavakat használnak, vagy automatikusan próbálgatják a belépési adatokat. Nem elhanyagolhatóak a belső visszaélések sem, amikor egy munkatárs – szándékosan vagy figyelmetlenségből – túl nagy hozzáférést biztosít a csalóknak.

Ha a támadó már bejutott, sokkal könnyebben mozog tovább a rendszeren belül, és egyre több adatot vagy szolgáltatást érhet el.

Egyetlen túlzott jogosultsággal rendelkező fiók is elég lehet ahhoz, hogy a probléma elfajuljon. Vagyis a hatékony védekezés nem csupán a technikai hibák javítására kell, hogy összpontosítson, hanem arra is, hogyan lépnek be a felhasználók, és valóban csak ahhoz férnek-e hozzá, amire szükségük van.

Kezdőlap    Életmód    Kétélű fegyver a mesterséges intelligencia, ezt a kiberbűnözők is nagyon jól tudják

adatlopás

csalás

kiberbiztonság

hacker

mesterséges intelligencia

átverés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg

Kiss László: lehet, hogy a naprendszerek keletkezéséről alkotott elméleteink dőlnek most meg
Különc exobolygót fedezett fel a Cheops űrtávcső. A feldezés eredménye szembemegy a bolygókeletkezés eddigi modelljeivel, mivel a vörös törpecsillag legtávolabbi bolygója kőzetbolygó ott, ahol a jelenlegi elméletek szerint inkább gázóriásoknak kellene kialakulniuk – fogalmazott az InfoRádiónak nyilatkozva Kiss László csillagász, akadémikus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy tolnai szavazó voksa másfélszer többet ér, mint egy budapestié – Áprilisig épp alkalmas az idő a reformról vitázni

Egy tolnai szavazó voksa másfélszer többet ér, mint egy budapestié – Áprilisig épp alkalmas az idő a reformról vitázni

A 2024. évi LXXIX. törvény december 31-én lépett hatályba, és átrajzolta Magyarország választókerületi térképét. A jogalkotó indoklása szerint azért volt szükség a módosításra, mert több körzetben is átlépte a választók száma a törvényben előírt határokat. Csakhogy van egy kis probléma: a módosítás után még mindig nem felel meg a törvény a saját előírásainak. Tolna megyében három választókörzet is 20%-kal kisebb az átlagnál – ami pont az a küszöb, ami mellett a törvény szerint újra kellene osztani a körzeteket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell

Kiderült a tervezet: teljesen átalakul a közlekedés Magyarországon, erről minden autósnak tudnia kell

Jelentős, 2034-ig tartó úthálózat-fejlesztést és korszerűsítést hajt végre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 05:50
Éles fordulatok jönnek az időjárásban
2026. február 19. 05:36
Őrületes dolog történt a Balatonnál, ezen csak ámulni lehet
×
×