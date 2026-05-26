Az Apple ismét leírhat több millió iPhone-t

Rohamléptekkel közeledik az Apple éves fejlesztői konferenciája, a június 8-án kezdődő WWDC, ahol a vállalat várhatóan bemutatja legújabb mobilos operációs rendszerét. A pletykák szerint az iOS 27 több újdonságot is hozhat, köztük a Siri régóta várt megújulását, valamint további finomításokat a tavaly bevezetett Liquid Glass felületen.

A frissítéssel kapcsolatban ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az a kérdés is, hogy mely készülékek maradnak támogatottak. Egy, a Weibón megjelent szivárgás szerint az Apple idén ismét több régebbi modelltől vonhatja meg a főverziós frissítések támogatását – idézi az Index a 9to5Mac-ot.

Az Instant Digital nevű, megbízhatónak tartott szivárogtató információi alapján az iPhone 11, az iPhone 11 Pro, az iPhone 11 Pro Max és a 2. generációs iPhone SE már nem kapná meg az iOS 27-et. A kiszivárgott lista szerint az új rendszer futtatásához legalább egy iPhone 12-re, illetve az SE-szériából a 3. generációs modellre lesz szükség.

Ha az értesülések helytállóak, ez lenne a második egymást követő év, amikor az Apple több készüléket is kivezet a támogatott modellek közül: tavaly az iOS 26 érkezésével az iPhone XS-generáció búcsúzott a főverziós frissítésektől.