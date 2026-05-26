2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Nyitókép: Unsplash.com

Az Apple ismét leírhat több millió iPhone-t

Infostart

Júniusban érkezhet az iOS 27, több régebbi iPhone azonban kikerülhet a támogatott készülékek közül.

Rohamléptekkel közeledik az Apple éves fejlesztői konferenciája, a június 8-án kezdődő WWDC, ahol a vállalat várhatóan bemutatja legújabb mobilos operációs rendszerét. A pletykák szerint az iOS 27 több újdonságot is hozhat, köztük a Siri régóta várt megújulását, valamint további finomításokat a tavaly bevezetett Liquid Glass felületen.

A frissítéssel kapcsolatban ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az a kérdés is, hogy mely készülékek maradnak támogatottak. Egy, a Weibón megjelent szivárgás szerint az Apple idén ismét több régebbi modelltől vonhatja meg a főverziós frissítések támogatását – idézi az Index a 9to5Mac-ot.

Az Instant Digital nevű, megbízhatónak tartott szivárogtató információi alapján az iPhone 11, az iPhone 11 Pro, az iPhone 11 Pro Max és a 2. generációs iPhone SE már nem kapná meg az iOS 27-et. A kiszivárgott lista szerint az új rendszer futtatásához legalább egy iPhone 12-re, illetve az SE-szériából a 3. generációs modellre lesz szükség.

Ha az értesülések helytállóak, ez lenne a második egymást követő év, amikor az Apple több készüléket is kivezet a támogatott modellek közül: tavaly az iOS 26 érkezésével az iPhone XS-generáció búcsúzott a főverziós frissítésektől.

Távozzon a vezetőség – Tanács Zoltán megszólalt a HUN-REN átalakításáról

A kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően foglalta össze véleményét a tudományos és technológiai miniszter.
 

Reagált Hilarion metropolita, miután őrizetbe vették – megszólalt Moszkva is az ügyben

A cseh rendőrség őrizetbe vette az orosz ortodox egyház egyik legismertebb püspökét, a Karlovy Varyban élő Hilarion metropolitát. A hatóságok szerint a nyugalmazott egyházi vezető egy olyan autóban utazott, amelyben három zacskó ismeretlen fehér port találtak. A metropolita az interneten üzent, az oroszok pedig kétszer is reagáltak gyors egymásutánban.
Szép csendben megint rákapcsolt a forint – Maradt még benne szufla?

Hétfőn megint jelentősen erősödött a forint az euróval szemben miután pozitívra fordult a nemzetközi hangulat Donald Trump optimista nyilatkozata után. Ma reggel egyelőre kis korrekció látszik, de ha jönnek még pozitív hírek, akkor hamar újra négyéves csúcs közelében találhatja magát a magyar deviza.

Ukrán csodafegyver tartja sokkban Oroszországot: ezzel kevesen számoltak, most mégis mindent megváltoztathat

Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik a &quot;Lima&quot; nevű, költséghatékony elektronikai hadviselési rendszerre, ami meglepően olcsó és hatékony.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

